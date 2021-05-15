«Между нами жара»: Анна Калашникова похвасталась шикарной фигурой в новом крошечном бикини с голубыми полосами

Певица Анна Калашникова продемонстрировала новинку своего пляжного гардероба в одном из последних постов личного микроблога.

Отметим, что длинноволосая красавица выбрала непростительно откровенный наряд для отдыха возле бассейна. Калашникова оказалась в сексуальной позе на спасательном круге — единороге. Разноцветный воздушный конь с радужными пятнами и золотистым рогом сочетался с ярким купальником Анны.

«Между нами жара. Помните мою летнюю песенку? И кстати, по секрету, скоро выйдет новая бомба! Угадайте, про что будет мой новый хит? Как вы и просили, делюсь с вами фоточками в купальнике», — заинтриговала своих поклонников Калашникова.

Бывшая возлюбленная исполнителя Прохора Шаляпина выбрала белоснежный аутфит для горячих прогулок по песчаным пляжам. Примечательно, что крошечный бикини был украшен полосами цвета морской волны и металлическими деталями. Также Анна дополнила образ телесными серьгами с бахромой.

«Красотка, фигура просто бомба», «Какая вы красивая», «Жарко!», «Просто на пять с плюсом! Супер сексуальный образ!», «Идеальная фигура», «Какой шикарный образ! Выглядите просто сногсшибательно», — написали восхищенные фанаты Калашниковой под фото артистки.

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