«Исаева и мама Юлии вздрагивали»: Марина Орлова раскрыла детали фильма о Началовой

Актриса рассказала, как проходили съемки картины и почему она отказалась от пластического грима.

Юлия Началова ушла из жизни год назад. Для многих это событие было шоком. Певица лежала в больнице с осложнениями от подагры, но в итоге причиной смерти стало заражение крови и сердечная недостаточность. У 38-летней артистки осталась дочь Вера от футболиста Евгения Алдонина. С мужем на тот момент звезда уже находилась в разводе. Теперь о девочке заботится отец. Он обзавелся новой семьей, но его жена хорошо относится к подростку.

Первый канал покажет сериал о Юлии Началовой. В нем певицу сыграла Марина Орлова. Девушка не стала скрывать, что эта роль досталась ей случайно без кастинга. Продюсеры связались с ней и предложили поучаствовать в проекте. Актриса отметила, что лично не была знакома с артисткой, но благодаря съемкам в этом фильме смогла лучше ее узнать. Помогала девушке пиар-директор певицы Анна Исаева.

«Она говорила: на этот стул Юля бы никогда не села, а первым делом в этой ситуации она сбросила бы туфли. Но и у нее тоже случались нервные срывы, когда ей надо было играть саму себя. Человеку было реально тяжело, буквально несколько месяцев назад на этом стуле сидела Юля, о чем-то разговаривала, а теперь это кино», — поделилась Марина.

Также она не стала скрывать, что внешнего сходства у нее с Юлией нет. Актриса даже прибегла к пластическому гриму, чтобы быть с ней похожей, но в итоге отказалась от этой затеи, чтобы сохранить выразительную мимику.

«Началова представлялась мне более богемной, а оказалось, она была обычной девушкой, в ее шкафу висит одежда тех же марок , что и у меня. На туалетном столике такая же косметика и маленькие сувенирчики», — рассказала о своих ощущениях Орлова.

Она также призналась, что ей запретили копировать походку Началовой и манеры, поэтому артистка только старалась перенять голос и особенности речи. Девушка хотела выглядеть максимально естественно. По словам Марины, фильм максимально приближен к реальной жизни.

«Часто и Исаева, и мама Юлии вздрагивали, говорили, что очень сильное сходство», — подчеркнула актриса.

Она поведала, что съемки проходили в квартире певицы, а также в больнице. Зрители увидят историю знакомства Началовой с Алдониным и то, как умерла звезда. Другие подробности со съемок читайте в большом материале Teleprogramma.pro.