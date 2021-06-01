«Я забеременела и сделала аборт»: Дана Борисова призналась, что ее изнасиловали в юности

По словам телеведущей, долгие годы она боялась об этом говорить.

Телеведущая Дана Борисова во время программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» рассказала, как в восемнадцатилетнем возрасте ее склонил к интимным отношениям тогдашний начальник.

«У меня прошло чуть ли не 30 лет с того случая. Я тоже никому не рассказывала раньше. И даже сама постаралась эту историю похоронить. Почему решила сейчас об этом говорить? Потому что сейчас все об этом говорят».

Дана Борисова

Как отметила Дана Борисова, в те годы она только пришла на телевидение.

«Девушка была наивная, без опыта. Кастинг проводил автор и ведущий программы. Его звали Александр. И дальше у нас с ним началось какое-то интимное сближение. У меня не было возможности отказаться. Это было насилие. Но я не могла сбежать, потому что ценила эту работу. Так продолжалось три года. Я в итоге забеременела от него и сделала аборт. Я никогда еще не рассказывала, что тогда пережила. Это было против моей воли. Меня просто грубо изнасиловали», — заявила Дана Борисова.

Ранее о домогательствах известного актера рассказывала актриса Елена Проклова. Причем ей было всего 15 лет на тот момент. Фамилию она не назвала, но все поняли, что речь шла о прославленном актере Олеге Табакове.

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