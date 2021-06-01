«В сексе я ее точно переплюну»: невеста Данко отреагировала на его признания о связи с Верой Сотниковой

На днях известная актриса, 60-летняя Вера Сотникова, в программе НТВ «Звезды сошлись» рассказала о своем страстном романе с 52-летним певцом Данко, случившемся несколько лет назад. Ей тогда было 28, а ему 19 лет. По словам Сотниковой, увидев молодого красивого парня, она потеряла голову.

Нечто подобное по отношению к девушке испытал и Данко. Их роман был страстным, и хоть он уже и в прошлом, оба до сих пор говорят о своих чувствах, как о чем-то невероятно прекрасном. Когда Данко и Вера встретились в студии программы «Звезды сошлись», казалось, что страсть между ними может вспыхнуть с новой силой.

Между тем, избранница Данко, 32-летняя Мария Силуянова, на удивление спокойно отреагировала на признания своего возлюбленного в чувствах к другой женщине. Мария уверена, что это дело прошлого.

«Я тоже могу сказать о своей первой любви только самые теплые слова, и это абсолютно нормально. И вообще, когда у него был секс с Сотниковой, я еще не родилась. Сейчас я ее точно переплюну! У нас с Сашей в постели все очень прекрасно. Не буду скромна — я просто огонь, удовлетворяю мужчину так, что у него просто не останется сил на измены!» — цитирует Марию Силуянову издание «СтарХит».

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