«Нервов больше, чем в «Прямом эфире»: Малахов в ярости плеснул водой из стакана в Маркони

Телеведущему не понравилось, что его коллега попытался запутать экспертов.

Телеведущий Андрей Малахов устроил скандал в эфире одного из новых шоу. Суть передачи сводилась к тому, что зрители и гости пытались отгадать, кто из шести незнакомцев на сцене профессиональный певец, а кто нет.

Малахова на программу позвали вовсе не случайно. Он большой эксперт в области разоблачения обманщиков. На своих программах без труда порой определяет, кто из гостей шоу врет и выводит в итоге их на чистую воду.

«Мне обещали, что будет весело! А на деле — нервов больше, чем в «Прямом эфире»! Все-таки ты чувствуешь большую ответственность, когда помогаешь человеку выиграть миллион рублей». Андрей Малахов

В итоге в один из моментов шоу Андрей Малахов почувствовал, что его коллега Владимир Маркони пытается запутать экспертов. Он не выдержал и плеснул в оппонента стакан с водой, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Андрей Малахов поделился снимком красавицы-жены с букетом ландышей из Красной книги Телеведущий вместе со своей супругой уже десять лет.

Напомним, что Андрей Малахов ведет программу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». У нее очень хорошие рейтинги на телевидении.

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