«Сокровища императора» закончились так, как предсказала ясновидящая Хуснетдинова: победа «зеленых», ссора «оранжевых», проигрыш «синих»

Teleprogramma.pro сейчас может с уверенностью сказать, что прогнозы, которые давались в нашем издании относительно исхода битвы в «Сокровищах императора», сбылись! Как может закончиться шоу, нашему изданию рассказала ясновидящая Айгуль Хуснетдинова .

Как ранее говорила экстрасенс, большие шансы на победу имеет «зеленая» команда, в которую входили Мария Миногарова и Парур Хачатуров. Кроме того, Айгуль Хуснетдинова заверяла, что исход состязаний напрямую зависит от женской энергии, а «оранжевых» ждет ссора. Так и произошло!

Профайлер Юрий Анищенко рассказал нашим журналистам, что «зеленые» пришли к финишу первыми за счет двух женщин: Елены Путылиной из команды «синих» и Марии Миногаровой. Вот вам решающая женская энергия, про которую говорила ясновидящая!

Мама Ершова в момент стресса обладает способностью замирать и отказываться что-либо делать, смиряясь с тем, что она не справится с проблемой, поэтому не смогла нормально выполнять задания и увеличила шансы на победу своих соперников.

А Мария Миногарова обладает сильной энергией, которая или обволакивает людей, или обрушивается на них с сокрушительной силой. И если почти всю игру она капризничала и раздражала Парура, то и дело покрикивая на него, то в финальной битве она обрела гармоничное состояние и радостное настроение. Ее друг таким отношением был вдохновлен, и им удалось сработать дружной командой, выйдя к финишу первыми.

Ну и в завершении отметим, что проигрыш «синих» Айгуль Хуснетдинова тоже предсказывала через наше издание.