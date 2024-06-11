«Скорее не «зеленые» выиграли, а «синие» проиграли»: о «Сокровищах императора» — профайлер Анищенко

Мария Миногарова и Парур Хачатуров уверенно победили в реалити ТНТ «Сокровища императора». Они боролись за миллион юаней.

Для многих их победа оказалась крайне неожиданной, ведь «зеленые» почти всю битву ругались друг с другом и часто плелись в конце. Да и громких заявлений о том, что ради победы готовы на все, они не делали.

Профайлер Юрий Анищенко заметил, что при всей уверенности команды «синих» у них слабым звеном в финальной битве стала мама, которая от растерянности не могла собраться и спокойно участвовать в игре.

«Ситуация в финальной битве «Сокровищ императора» сложилась такая, что больше не «зеленые» выиграли, а «синие» проиграли. У мамы Евгения Ершова произошла классическая реакция эмотивно тревожного человека при стрессе: она замерла и по факту большую часть времени провела, ничего не делая. У нее слабая нервная система, и она не умеет решать проблемы. Во время стресса такие люди просто прекращают любые действия, соглашаясь с тем, что они не могут решить проблемы.

А у «зеленых» при стрессе реакция была противоположной: они не всегда понимали, что нужно делать, но продолжали действовать, пытались решить поставленные задачи. Это сыграло большую роль в их победе», — высказался эксперт.