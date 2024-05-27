«У «синих» мало шансов»: о победе Ершова и его мамы в «Сокровищах императора» высказалась ясновидящая Хуснетдинова

Чем ближе финал «Сокровищ императора» на ТНТ, тем больше накаляются страсти внутри проекта. А телезрители становятся максимально нетерпеливыми, желая узнать, кто же в итоге выйдет в финал и победит.
Считается, что команда «синих», которая состоит из бойца ММА Евгения Ершова и его мамы Елены Путылиной, относится к числу главных претендентов на победу в шоу. Им невероятно везет на протяжении всего состязания. Ершов привык побеждать на ринге и потому не стесняется идти к победе любой ценой, устраивая препоны своим соперникам, да и физическая подготовка у него отличная.
Однако ясновидящая
«У «синих» мало шансов на победу из-за того, что Ершов поддается каким-то эмоциям», — увидела экстрасенс.
Также в последних битвах Ершов не сможет проявить себя в полную силу, считает Айгуль Хуснетдинова.
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