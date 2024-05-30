Профайлер Анищенко о «зеленых» на «Сокровищах императора»: «Будут проблемы в парных испытаниях»

К финалу на «Сокровищах императора» дошли три пары: «синие» — Евгений Ершов и Елена Путылина, «оранжевые» — Давид Манукян и Арман Давтян, а также «зеленые» — Мария Миногарова и Парур Хачатуров.

Во всех трех парах профайлер Илья Анищенко увидел проблемы во взаимоотношениях. У «синих» Ершов гнобит маму, у «оранжевых» нет согласия, у «зеленых» Миногарова явно не умеет работать в паре.

«У «зеленых» проблема в ней, в ее настроении, в ее поведении», — сказал эксперт.

Мария Миногарова не любит физической работы, старается ее избегать, слаба физически и несдержанна в проявлении своих эмоций. А вот Парур Хачатуров вроде бы молчит все время и не особенно реагирует на крики своей партнерши, вместе с тем уже с трудом сдерживает гнев в ее сторону.

Профайлер заметил, что в общении с Миногаровой он поджимает губы, выставляет вперед руку, сдерживает себя за локти, не смотрит на нее. Это говорит о том, что Парур уже еле выносит выходки своей приятельницы. К тому же на попытки Марии шутить он реагирует недовольным молчанием. Даже на камеру он не в состоянии натянуто улыбнуться.

«У них будет проблема в парных испытаниях, Мария их не любит, и понятно, что Паруру это очень сильно не нравится. Даже когда она смеется, он не поддерживает ее шутки», — заметил Илья Анищенко.