«Большой шанс на победу»: смогут ли выиграть Миногарова и Хачатуров в «Сокровищах императора» — мнение ясновидящей Хуснетдиновой

В финал телебитвы «Сокровища императора» вырвались три команды: Марии Миногаровой и Парура Хачатуров («зеленые»), Давида Манукяна и Армана Давтяна («оранжевые»), а также Евгения Ершова и Елены Путылиной («синие»).

Многим телезрителям полюбилась команда «зеленых», которые, хоть и периодически перекрикиваются друг с другом, в целом ведут себя достаточно благородно на проекте: козни соперникам не строят, кости им за глаза не моют, ведут борьбу открыто и без хитросплетений.

Ясновидяща Айгуль Хуснетдинова считает, что Маша и Парур вполне могут выиграть в этой борьбе за один миллион юаней.

«У них есть большой шанс на победу, но окончательное решение о том, кто выиграет, будет за женщиной», — сказала экстрасенс, разложив карты Таро.

Карты указали, что в финале «Сокровищ императора» будет царить мощная женская энергия. То есть исход состязаний может определить женщина-ведущая, продюсер-ведущая, либо игрок-женщина расставит все точки над «и».