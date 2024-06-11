«Маша была в хорошем настроении, поэтому победили»: как Миногарова повлияла на исход «Сокровищ императора» — профайлер Анищенко

Мария Миногарова и Парур Хачатуров стали победителями проекта ТНТ «Сокровища императора».

Мало кто верил в ребят из-за того, что они постоянно ссорились, хоть и играли честно, не подставляя своих соперников. Как ранее замечал профайлер Юрий Анищенко в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro, тон в этой паре задавала именно Мария Миногарова. Парур Хачатуров, хоть и раздражался на многие ее поступки, старался держать себя в руках.

Но в финальной битве, заметил наш эксперт, у Марии было прекрасное настроение, которое не смогло испортить ход не только ее игры, но и Парура.

«Ребята — молодцы, сработали как команда, слаженно и четко. В их паре Маша задает эмоциональный тон. У нее в этот день было хорошее настроение, она улыбалась, шутила, не злилась на своего друга. Поэтому им удалось найти взаимопонимание и дойти до финала первыми», — сказал эксперт.

Также Илья Анищенко заметил, что в паре «синих» из-за стресса мама Евгения Ершова фактически впала в ступор, из-за чего они не смогли нормально выполнить задание.