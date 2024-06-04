Мужем дочери Анастасии Заворотнюк оказался 30-летний бизнесмен, работающий в Дубае

Недавно ушла из жизни Анастасия Заворотнюк. Это стало большим ударом для семьи актрисы. В Москву приехала ее дочка Анна, которая живет в Дубае. На похоронах мамы она появилась со статным мужчиной. Наследница актрисы держала его за руку, а потом прильнула к его плечу, когда прощалась с мамой. Сразу в СМИ стали писать, что это тот самый ее тайный муж, которого она скрывала. Всего несколько лет назад она призналась, что уже восемь лет состоит в отношениях и в 2022 году сыграла свадьбу.

Super сообщает, что избранником Анны стал Тимур Исмаилов, которому 30 лет. Он учился в Школе бизнеса Джозефа Любина при университете Пейс в Нью-Йорке и занимался волонтерской деятельностью. В этот период дочка Заворотнюк как раз училась в этом университете. По всей видимости, там произошло их знакомство.

Когда Тимур окончил вуз, то стал работать в двух американских компаниях. Позже он перебрался в Дубай, где стал управляющим партнером в Brick Technology. Теперь муж Анны занимает пост гендиректора в международной торговой корпорации Pamo Global в Дубае. Не удивительно, что дочка актрисы тоже стала жить в Эмиратах и лишь изредка приезжает в Москву, чтобы навестить родных.

Напомним, сын Заворотнюк Майкл тоже был на похоронах не один. 23-летний апрень пришел с возлюбленной. Они встречаются несколько лет. Пока наследник актрисы не думает о свадьбе.