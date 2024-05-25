Настя Ивлеева вернулась в соцсети и стала брюнеткой

Настя Ивлеева после скандала начала попытки вернуться к прежней жизни. Фото: Global Look Press

Блогерша Настя Ивлеева сменила стиль.

Настя Ивлеева в декабре 2023 года устроила вечеринку, которая обернулась скандалом. Она объявила дресс-код, из-за которого гости пришли в смелых нарядах. Общественности это сильно не понравилось. Ей пришлось заплатить штраф в 100 тысяч рублей. А Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие гости вечеринки столкнулись с бойкотом. Они несколько месяцев не могли выступать и появляться на телевидении. Но теперь большая часть артистов возобновила выступления. Ивлеева дала интервью, в котором заявила, что понесла наказание. 

Теперь она снова хочет снимать шоу. На днях звезда вернулась в соцсети. Она стала показывать своих питомцев. А накануне Настя решила сменить имидж. Она стала брюнеткой. На новых фото блогерша красуется с каре и с челкой-шторкой.

В запрещенной соцсети это первый ее пост: ранее она удалила все публикации и ушла в тень. Ивлеева теперь старается писать на патриотические темы. Она поздравляет россиян с праздниками. По словам телеведущей, она ездила на Донбасс и занималась благотворительностью.

Примечательно, что новый образ Насти понравился не всем. Многие пользователи Сети посчитали, что она стала выглядеть как бухгалтер.

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