Анастасия Волочкова о своей личной жизни: «Я люблю романы на продолжительное время, а не на раз-два-три»

В Москве завершилась Русская музыкальная премия канала RU.TV, где также побывала корреспондент Teleprogramma.pro. И одним из самых ажиотажных событий мероприятия стало появление на нем балерины Анастасии Волочковой. Артистка предстала перед публикой в белом атласном платье, напоминающем свадебное, с глубоким декольте.

«Дива, которую хочется наряжать»: что связывает Анастасию Волочкову и дизайнера Джамала Махмудова

Шею звезды балета украшал чокер с камнями, на ногах — босоножки на высокой платформе. Также Анастасия не забыла и про драгоценности: серьги и кольца с изумрудом и бриллиантом в пять карат. Как призналась сама балерина, украшения — это подарки любимых мужчин.

На красной дорожке Анастасию сопровождал дизайнер Джамал Махмудов. Он рассказал, что работал над образом Анастасии Волочковой целый месяц, а финальные штрихи нанес буквально в день премии.

Также Джамал Махмудов признался, что Анастасия — его друг, роскошная женщина, дива, которую ему хочется наряжать.