Анастасия Волочкова о своей личной жизни: «Я люблю романы на продолжительное время, а не на раз-два-три»

В Москве завершилась Русская музыкальная премия канала RU.TV, где также побывала корреспондент Teleprogramma.pro. И одним из самых ажиотажных событий мероприятия стало появление на нем балерины Анастасии Волочковой. Артистка предстала перед публикой в белом атласном платье, напоминающем свадебное, с глубоким декольте.
«Дива, которую хочется наряжать»: что связывает Анастасию Волочкову и дизайнера Джамала Махмудова
Шею звезды балета украшал чокер с камнями, на ногах — босоножки на высокой платформе. Также Анастасия не забыла и про драгоценности: серьги и кольца с изумрудом и бриллиантом в пять карат. Как призналась сама балерина, украшения — это подарки любимых мужчин.
На красной дорожке Анастасию сопровождал дизайнер Джамал Махмудов. Он рассказал, что работал над образом Анастасии Волочковой целый месяц, а финальные штрихи нанес буквально в день премии.
Также Джамал Махмудов признался, что Анастасия — его друг, роскошная женщина, дива, которую ему хочется наряжать.
Анастасия Волочкова и Джамал Махмудов. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Со мной рядом должен быть мужчина, равный по духу и силе воли»
А журналисты между тем, лицезрев платье балерины, поинтересовались, мечтает ли она снова выйти замуж, хочет ли большой и чистой любви.
«Конечно. Моя свадьба когда-то проходила в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге. Конечно, мне хочется, чтобы мне встретился человек, с которым я захочу создать семью», — пояснила Анастасия.
Пользуясь случаем, представители СМИ также поинтересовались, каким он должен быть — любимый мужчина Анастасии Волочковой, который мог бы взять за нее ответственность.
«В этой жизни никто ничего никому не должен. Но мне сложно встретить своего человека, потому что я сильная, самодостаточная, состоявшаяся женщина, всего в жизни достигшая и идущая вперед, — отметила артистка.
— Со мной рядом должен быть мужчина, равный по духу и силе воли, умению оставаться человеком. Мне важен масштаб личности, чтобы в нем было две-три Волочковой».
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«Я не страдаю недолюбленностью»
Teleprogramma.pro также задала свои вопросы Анастасии Волочковой.
— Анастасия, поделитесь, пожалуйста, планами на лето.
— Продолжать творчество. Мое шоу «Одержимость» набирает обороты. Также я сняла клип на песню «Слезы моих бывших». Видео скоро выходит, и я буду рада его представить.
Надеюсь, что немного получится и отдохнуть. Но пока не знаю, в каком месяце. Я ведь только что вернулась с Мальдив.
Анастасия Волочкова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
— Что нужно делать нашим женщинам, чтобы к лету быть такими же стройными, как и вы?
— Нужно каждый день по три часа работать в балетном зале на пуантах, следить за собой, за своей формой и не то чтобы за диетой... Просто у меня специальный режим питания. Утром я ем только салатные листья, а вечером — пару яиц всмятку. Такая диета — для меня норма!
Добавьте сюда профессиональный массаж, русскую баню, подвижный образ жизни.
— Грядет время отпусков. А как вы относитесь к курортным романам?
— Никак не отношусь. Я люблю романы на продолжительное время и продолжительные отношения, а не так, чтобы это было на раз-два-три — и все.
Я не страдаю недолюбленностью, поэтому курортные романы просто не для меня.