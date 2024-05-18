Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева

Печальная весть пришла из Санкт-Петербурга. На 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева. Ее имя неразрывно связано с культурой северной столицы — она сыграла множество ролей в известных детективных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Информацию о кончине подтвердили в пресс-службе «Петербург-концерта», сообщив, что актриса ушла из жизни 14 мая, пишет « МК ».

Кудрявцева начала свой творческий путь в Ленинградском театре юного зрителя, где быстро завоевала признание и стала ведущей актрисой. Более 40 лет она посвятила работе в «Петербург-концерте», где были поставлены многие ее моноспектакли и музыкальные программы. Как подчеркивается в некрологе, она была дипломантом и лауреатом множества театральных и литературных конкурсов, обладая ярким талантом и безупречным мастерством.

Коллеги и поклонники выражают глубокие соболезнования родным и близким Наталии Кудрявцевой. Светлая память об этой замечательной актрисе навсегда останется в сердцах тех, кто знал ее и ценил ее творчество.

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