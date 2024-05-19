Марина Юдашкина раскрыла, каким будет памятник на могиле ее мужа: «В полный рост»

Марина Юдашкина в программе «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала о том, какой памятник они с дочерью Галиной хотят поставить на могиле ныне покойного кутюрье Валентина Юдашкина. Это будет скульптура из бронзы и гранита в полный рост.
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«Полгода я вообще не могла об этом думать. У меня все спрашивали, что я хочу... И вот я наконец-то определилась. Это будет скульптура в полный рост. Пригласила я для того, чтобы был красивый памятник, его друга, с которым еще в армии служил. Это заслуженный скульптор Андрей Ковальчук. Это же очень важно, что он знал моего мужа», - говорит Марина Юдашкина.
«Хочется показать его настоящим, каким он был, чтобы люди видели, что это Юдашкин, что это личность», - вторит дочь модельера Галина Юдашкина.
«Сейчас он (памятник) как раз готовится, потом установка. Приблизительно планирую на 15 июня», - добавила жена Валентина Юдашкина.
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Вот так выглядит могила модельера Валентина Юдашкина. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»
Напомним, что Валентин Юдашкин долгое время боролся с онкологическим заболеванием, но продолжал работать. Свой модный Дом, в котором теперь управляется его единственная дочка Галина, он не бросал. Ухудшения в состоянии модельера произошли резко, он умер в возрасте 59 лет. Врачам так и не удалось спасти кутюрье от такой тяжелой болезни, как рак.