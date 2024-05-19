Марина Юдашкина раскрыла, каким будет памятник на могиле ее мужа: «В полный рост»

Марина Юдашкина в программе «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала о том, какой памятник они с дочерью Галиной хотят поставить на могиле ныне покойного кутюрье Валентина Юдашкина. Это будет скульптура из бронзы и гранита в полный рост.

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