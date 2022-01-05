Только бы не обмануться: 10 ожидаемых фильмов 2022 года

В наступающем году нас ждут супергеройские ленты, романтические комедии и военные эпопеи.

«Первый встречный»

Жанр: мелодрама

Дата выхода в России: 10 февраля 2022 года

В ролях: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон

Рейтинг ожидания: 99%

Долгожданное возвращение Дженнифер Лопес в жанр музыкальной мелодрамы. На этот раз она сыграла практически себя саму — знаменитую поп-певицу Кэт Вальдез.

По сюжету Вальдез собирается замуж, но буквально накануне свадьбы узнает об измене жениха. В итоге у нее начинаются отношения с первым встречным — обыкновенным учителем математики.

«Смерть на Ниле»

Жанр: детектив

Дата выхода в России: 10 февраля 2022 года

В ролях: Кеннет Брана, Галь Гадот

Рейтинг ожидания: 95%

Ожидаемый фильм по одноименному роману Агаты Кристи представляет собой продолжение ленты «Убийство в «Восточном экспрессе», вышедшей в 2017 году. Роль детектива Эркюля Пуаро исполнил Кеннет Брана, который выступил также режиссером фильма.

Поклонникам детективного жанра завязку сюжета рассказывать не нужно: Пуаро отправляется в отпуск по Нилу на роскошном круизном лайнере, где происходит преступление.

«Бэтмен»

Жанр: боевик

Дата выхода в России: 3 марта 2022 года

В ролях: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц

Рейтинг ожидания: 93%

Очередная экранизация комиксов про Человека — Летучую мышь, главного героя в которой сыграл звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон, а его подругу — дочь Ленни Кравица Зои.

По сюжету, Бэтмен борется с жестоким убийцей по прозвищу Загадочник и находит связи своей семьи с коррупцией в Готэм-сити.

«Затерянный город»

Жанр: боевик, комедия

Дата выхода в России: 24 марта 2022 года

В ролях: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниэл Рэдклифф, Брэд Питт

Рейтинг ожидания: 99%

Сандра Буллок сыграла писательницу-затворницу Лоретту Сейдж, которая пишет любовные романы. Однажды отправляется в тур для поддержки своей книги, где ее похищает странный богач. Помочь Лоретте может только мужчина-модель, который до этого украшал обложки романов писательницы.

Приключения, джунгли, любовь и сокровища — в этом фильме есть все составляющие легкой комедии. В качестве бонуса: Дэниел Рэдклифф предстанет в роли злодея, а Брэд Питт — как реклама шампуня для волос.

«Невыносимая тяжесть огромного таланта»

Жанр: комедия, боевик

Дата выхода в России: 21 апреля 2022 года

В ролях: Николас Кейдж и другие

Рейтинг ожидания: 99%

В этой картине Николас Кейдж исполнил… самого себя. Итак, у Николаса Кейджа давно нет достойных ролей, а он все еще хочет сняться у Квентина Тарантино. При этом он постоянно видит самого себя из 90-х, недовольного собой нынешним…

Ради гонорара Кейдж готов выступить на празднике мексиканского миллиардера, когда вдруг выясняется, что это главарь наркокартеля, задумавший большое преступление. Ясное дело, что помешать ему может только Николас.

«Мир Юрского периода: Господство»

Жанр: триллер, фантастика

Дата выхода в России: 9 июня 2022

В ролях: Даниэлла Пинеда, Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт, Лора Дерн

Рейтинг ожидания: 95%

Стивен Спилберг снял первый «Парк Юрского периода» в 1993 году, а с разницей в четыре года потом еще вышли два продолжения. В 2015 году франшизу перезапустили, заменив слово «парк» на «мир».

И вот в 2022 году нас ждет уже третья часть «Мира Юрского периода». Главные роли, как и в прошлых фильмах, сыграли звезда «Черного зеркала» Брайс Даллас Ховард и Звездный лорд из «Стражей Галактики» Крис Пратт.

«Черная Пантера: Ваканда навсегда»

Жанр: боевик, фантастика

Дата выхода в России: 10 ноября 2022 года

В ролях: Мартин Фриман, Лупита Нионго

Рейтинг ожидания: 94%

Сиквел Черной Пантеры 2018 года про дух таинственной страны Ваканды, защищающий своих жителей.

Подробностей про фильм пока немного, но его ждут не только поклонники киновселенной Marvel. Дело в том, что исполнитель роли Черной Пантеры Чедвик Боузман умер после выхода первой картины. Производители пообещали не заменять его другим актером, и вот вопрос: как они выкрутятся из этой ситуации?

«Нюрнберг»

Жанр: военная драма

Дата выхода в России: 24 ноября 2022 года

В ролях: Сергей Безруков, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Игорь Петренко, Вольфганг Черни, Сергей Кемпо

Рейтинг ожидания: 94%

Картина посвящена легендарному Международному военному трибуналу 1945 года. В Нюрнберг из разных стран приезжают юристы, представители СМИ, дипломаты и многие-многие другие.

Среди них — молодой переводчик фронтовик Игорь Волгин (Сергей Кемпо) и полковник Мигачев (Евгений Миронов). А дальше будет множество испытаний и любовь с девушкой Леной (Любовь Аксенова).

«Аватар-2»

Жанр: фантастика

Дата выхода в России: 15 декабря 2022 года

В ролях: Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер

Рейтинг ожидания: 90%

В список ожидаемых фильмов уже который год входит «Аватар-2», так как выход продолжения ленты Джеймса Кэмерона все переносят и переносят. Надеемся, что в конце 2022-го это все-таки произойдет.

И мы наконец увидим, что произошло после того, как бравый солдат Джейк Салли (Сэм Уортингтон) навсегда стал своим аватаром и возглавил народ на’ви.

Жанр: военная драма

Дата выхода: 2022 год

В ролях: Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Елена Лядова, Антон Шагин, Сергей Безруков

Рейтинг ожидания: 95%

Еще один фильм о Второй мировой в нашем списке. «Воздух» Алексея Германа — младшего расскажет о судьбе подразделения девушек-летчиц.

Главная героиня — Женя (Анастасия Талызина), которая взрослеет и меняется на наших глазах.

Рейтинг ожидания указан по данным Кинопоиска

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.