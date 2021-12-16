Рэдклифф станет злодеем, а Питт — рекламой шампуня: вышел трейлер фильма «Затерянный город»

16 декабря кинокомпания Paramount Pictures опубликовала первый трейлер приключенческого фильма «Затерянный город» (Lost City of D).

Главные роли в картине исполнили Сандра Буллок и Ченнинг Татум, но не менее великолепно в картине представлены Брэд Питт и Дэниел Рэдклифф.

По сюжету, известная писательница любовных романов отправляется в тур в поддержку своей новой книги. И тут ее похищает эксцентричный миллионер, который заявляет, что затерянный город с сокровищами из ее истории — не вымысел, и она должна помочь его найти.

На спасение дамы бросится мужчина-модель, с которого всегда рисуют героев-любовников для обложек ее книг, вот только он — полная противоположность персонажей, которых изображает. Впрочем, и он, и писательница — оба совершенно не подготовлены для путешествия в джунгли, что обернется в фильме множеством комичных моментов.

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Трейлер показал, что Дэниел Рэдклифф сыграет в картине злодея, а Брэд Питт тоже рванет спасать главную героиню, причем у последнего будет грива блестящих и шелковистых волос.

Релиз комедийного боевика в российских кинотеатрах намечен на 24 марта 2022 года.

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