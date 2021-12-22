Новый трейлер фильма «Смерть на Ниле» назначил дату выхода на 2022 год

Релиз этой картины переносился в течение двух лет.

В среду, 22 декабря, кинокомпания 20th Century Studios опубликовала второй русский трейлер детективного фильма «Смерть на Ниле».

Напомним, это третья экранизация одноименного романа Агаты Кристи и продолжение фильма «Убийство в «Восточном экспрессе» 2017 года. Детектива Эркюля Пуаро в ней сыграл режиссер проекта Кеннет Брана. Также в картине снялись Галь Гадот, Летиша Райт, Арми Хаммер и Роуз Лесли.

Фильм должен был выйти в прокат еще в октябре 2019-го, но из-за ряда переносов зрителям пришлось ждать его еще два года. Новый трейлер задал окончательную (надеемся) дату выхода в России – 10 февраля 2022-го.

По сюжету, работа настигает блестящего сыщика Эркюля Пуаро во время отдыха на комфортабельном теплоходе, идущем по Нилу. Один из пассажиров убит, и преступник явно не покидал корабля. Кто же убийца, если почти у каждого присутствующего есть собственный мотив желать жертве смерти?

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