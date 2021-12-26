Парикмахер Дженнифер Лопес показал ее платье для рождественской вечеринки

Самая обсуждаемая голливудская пара 2021 года – Бен Аффлек и Дженнифер Лопес — не поделилась со своими поклонниками фотографиями с Рождества. Пока что фанатам остается гадать, вместе провели ли звезды этот праздник или порознь.

Однако давний друг и парикмахер певицы Крис Эпплтон выложил несколько фото с рождественской вечеринки Дженнифер, показав индейку на ее столе и саму 52-летнюю артистку в шикарном белом платье.

«С Рождеством! Джей Ло, эта индейка была впечатляющей», — написал стилист в Instagram.

Добавим, что на Лопес надето платье бренда Ralph & Russo Couture.

Будем надеяться, что в ближайшее время Дженнифер или Бен поделятся фотографиями своего праздника.

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