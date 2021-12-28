Новый трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном посвятили Женщине-кошке

27 декабря киностудия Warner Bros. опубликовала новый трейлер предстоящего фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. Этот ролик конкретно посвящен взаимоотношениям Темного рыцаря и Женщины-кошки.

Напомним, в новой экранизации героиню-воровку играет Зои Кравиц («Дивергент», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»). Ролик показал ее маску и костюм, а также то, что персонаж будет кошатницей. Сценаристы уделили отношениям Бэтмена и его подруги много внимания, у супергероев будут как совместные задания, так и романтические сцены.

Добавим, что ранее Женщину-кошку в кино играли Мишель Пфайффер, Хэлли Берри, Энн Хэтэуэй и другие знаменитые актрисы. Героиня должна быть ловкой, независимой, загадочной и постоянно балансировать между воровским делом и желанием совершать добрые поступки. Как и в случае с Бэтменом, она не обладает никакими суперспособностями.

В Америке новый «Бэтмен» выйдет в кино 4 марта 2022 года. В России – на день раньше.

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