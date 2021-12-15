Бенефис Николаса Кейджа: вышел трейлер фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта»

В новом фильме актер сыграл самого себя, «прошедшись» по своим культовым ролям.

14 декабря кинокомпания Lionsgate опубликовала трейлер необычного фильма с Николасом Кейджем «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (The Unbearable weight of massive talent).

Как уже писала Teleprogramma.pro, фишка этой картины в том, что Николас Кейдж играет в ней самого себя. Он – актер небывалой величины, вынужденный жить в тени своих блистательных ролей. Однажды он сталкивается с финансовыми проблемами, но один ярый фанат предлагает артисту миллион долларов, если тот приедет поздравить его с днем рождения.

Отличная сделка, однако в ней все идет кувырком: сначала актера для тайной операции вербует агент ЦРУ, а затем Кейджу неожиданно приходиться повторить свои культовые роли из боевиков 90-х годов в реальной жизни.

В комедийном боевике также снялись Педро Паскаль, Нил Патрик Харрис и Тиффани Хэддиш.

В американских кинотеатрах фильм выйдет в апреле 2022 года. О российском релизе пока нет информации.

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