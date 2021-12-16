Когда закончилась война: вышел трейлер фильма «Нюрнберг» с Сергеем Безруковым

15 декабря компания-прокатчик Universal Pictures выпустила трейлер предстоящего фильма «Нюрнберг», посвященного важному историческому событию — Нюрнбергскому процессу 1945 года.

События картины разворачиваются через полгода после капитуляции Германии. Весь мир замер в ожидании того, как объединившиеся в ООН страны будут судить фашистских лидеров. Зрители будут следить за молодым советским военным, который выступает на процессе века в качестве переводчика. В немецком городе Нюрнберге он встречает русскую девушку, у которой свои счеты с проигравшей стороной. Суждено ли их роману расцвести на фоне восстающего из пепла мира или война все-таки еще не окончена?

Добавим, что фильм снят по книге Александра Звягинцева «На веки вечные». В ролях: Сергей Безруков, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Алексей Бардуков, Игорь Петренко, Вольфганг Черни и Сергей Кемпо.

Премьера намечена на 24 ноября 2022 года.

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