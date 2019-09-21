КИНО

Звезда «Джокера» снимется в драме режиссера «Женщин XX века»

О названии и сюжете ленты создатели пока не распространяются.

Звезда «Джокера» снимется в драме режиссера «Женщин XX века»
Хоакин Феникс Фото:globallookpress.com

Актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в картине «Джокер», примет участие в драме американского режиссера Майка Миллса, создателя и сценариста фильма «Женщины XX века», пишет интернет-портал Deadline. Производством ленты займется студия A24. При этом о сюжете или названии фильма пока ничего неизвестно.

Картина «Джокер» за последние пару месяцев наделала немало шума. На минувшем Венецианском кинофестивале лента получила главную награду смотра – Золотого льва. Чтобы познакомиться с картиной, журналистам и представителям киноиндустрии пришлось даже стоять в очереди.

С первых дней фестиваля критики прочили «Джокеру» победу и высказывались, что у Феникса есть все шансы получить Оскар за лучшую мужскую роль.

Отметим, снимать продолжение истории о главном антагонисте Бэтмена не собираются. Режиссер Тодд Филлипс запланировал кинокомикс как единичный и законченный фильм.

Лента «Джокер» на российские экраны выйдет уже 3 октября.

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«Джокер»новая рольХоакин Феникс
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Звезда «Джокера» снимется в драме режиссера «Женщин XX века»
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