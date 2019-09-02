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Из-за экстремального похудения Хоакин Феникс стал сходить с ума

Для роли Джокера актер в короткий срок сбросил 23 килограмма.

Из-за экстремального похудения Хоакин Феникс стал сходить с ума
Хоакин Феникс экстренно похудел для роли Джокера. Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Стали известны новые подробности о том, как актер Хоакин Феникс готовился сыграть Джокера в новом одноименном фильме. Ранее он рассказал, что откровенно испугался этой роли, потому что ему бы потребовалось «переплюнуть» предыдущих кинозвезд, блиставших в ней. В новых интервью актер заявляет, что на прошлые воплощения злодея на экране не обращал внимания, а делал нечто свое.

Причем, Феникс подошел к процессу очень ответственно. Он за короткое время похудел на 52 фунта (примерно 23 килограмма), ведь его персонаж Артур Флек живет в нищете. Недоедание дало актеру еще один полезный бонус для роли.

«Оказывается, это влияет на вашу психологию. Вы начинаете сходить с ума», — цитирует его издание The Hollywood Reporter.

Феникс признался, что у него никогда раньше не было подобного опыта. Персонаж развивался и обрастал новыми деталями характера прямо во время съемочного процесса. Актер также очень долго тренировал фирменный безумный смех Джокера. Иногда для него было почти болезненно. В итоге смех тоже получился разным в некоторых частях фильма.

Напомним, сольная картина о самом ярком противнике Бэтмена выйдет на экраны 3 октября.

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Из-за экстремального похудения Хоакин Феникс стал сходить с ума
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