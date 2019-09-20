У «Джокера» с Хоакином Фениксом не будет продолжения

Режиссера фильма «Джокер» Тодда Филлипса вывели из себя журналисты, опубликовавшие новость о том, что у грядущей картины про криминального клоуна будет продолжение. В одном из интервью он дал намек, что скоро поклонникам актера Хоакина Феникса стоит ждать «Джокер 2», и этот инфоповод тут же разошелся по Сети. Однако потом на пресс-конференции в Лос-Анджелесе кинодеятель четко заявил, что у создателей фильма нет планов на продолжение.

Филлипс отметил, что его слова были вырваны из контекста, и это разозлило его.

«Цитата была: «Я сделаю всё, что хочет Хоакин». И я правда сделаю. Но наш фильм не настроен на продолжение. Мы всегда представляли его как законченное произведение, и всё тут», — передает слова режиссера портал IGN.

Он также отметил, что «Джокер» задумывался, как независимый фильм, а не часть расширенной киновселенной DC или первая картина франшизы. Напомним, новая история заклятого врага Бэтмена выйдет в кинотеатрах совсем скоро — 3 октября. Но уже сейчас ее рейтинг больше, чем у «Мстителей».

А вы тоже считаете, что фильмы должны быть законченными, без всяких сиквелов-триквелов?