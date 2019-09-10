КИНО

Джокер Феникса и Бэтмен Паттинсона никогда не встретятся на экране

Об этом заявил режиссер Тодд Филлипс.

Джокер Феникса и Бэтмен Паттинсона никогда не встретятся на экране
Джокер и Бэтмен - заклятые враги в комиксах и на экране. Фото: KH/imago stock&people

Мир кинокомиксов замер в ожидании новых Джокера в исполнении Хоакина Феникса и Бэтмена, сыгранного Робертом Паттинсоном. У многих возник вопрос: а не встретятся ли два персонажа в одном фильме? Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс на это ответил категоричным «нет». Об этом его спросили журналисты издания Variety.

Правда, создатель фильма отметил, что его версия криминального клоуна далеко не последняя.

«В Штатах комиксы — это наш Шекспир. И мы можем сделать много разных версий «Гамлета», — патетично отметил Филлипс.

Напомним, что «Джокер» выйдет в российских кинотеатрах 3 октября. Правда, у него уже сейчас самый высокий рейтинг среди всех кинокомиксов. Недавно фильм был показан на Венецианском фестивале, и публика аплодировала ему стоя. Новая экранизация Бэтмена пока находится на стадии подбора актеров.

А вам бы хотелось, чтобы Феникс и Паттинсон схлестнулись на экране?

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«Джокер»БэтменДжокеркинокомиксыРоберт ПаттинсонсупергероиТодд ФиллипсХоакин Феникс

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Джокер Феникса и Бэтмен Паттинсона никогда не встретятся на экране
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