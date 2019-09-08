Кинокритик назвал победу «Джокера» в Венеции историческим событием

Егор Беликов заметил, что до этого момента кинокомикс не получал столь престижной награды.

Накануне завершился 76-й Венецианский кинофестиваль. Прогнозы критиков относительно решения международного жюри оправдались – главную награду смотра получил фильм «Джокер».

Режиссером картины выступил Тодд Филлипс, который в свое время снял комедию «Мальчишник в Вегасе». Джокера сыграл американский актер Хоакин Феникс. Создатели картины (производство студии DC) рассказывают о становлении главного антагониста Бэтмена.

По мнению критика Егора Беликова, победа «Джокера» в основном конкурсе столь престижного смотра – историческое событие, пишут РИА Новости.

«Впервые кинокомикс, причем франшизный, причем студии DC, которая постоянно экспериментировала, выигрывает один из крупнейших фестивалей», — высказался Беликов.

Он также добавил, что победа «Джокера» в очередной раз доказала, что не стоит делить искусство на высокое и низкое.

Напомним, картина «Джокер» на прошедшем Венецианском кинофестивале наделала немало шума. Еще до официальной презентации на острове Лидо состоялись несколько показов. Журналистам и представителям киноиндустрии пришлось не один час простоять в очереди под палящим солнцем, чтобы попасть в зал. Во время предварительных и официального показов не раз звучали аплодисменты.

Российский зритель вскоре тоже сможет познакомиться с картиной. «Джокер» выходит в прокат 3 октября.