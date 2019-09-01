Венецианский кинофестиваль-2019: фильмы, о которых будут говорить миллионы

На 76 Венецианском кинофестивале-2019 представлено немало работ. В этом материале ценители хорошего кино смогут узнать, что за фильмы вошли в основную программу и какие премьеры ждут нас в будущем году.

Сложилась практика, когда Венецианский фестиваль открывают фильмом с наибольшим количеством задействованных в нем звезд. Это делается для того, чтобы было кому продефилировать на красной дорожке. Но такого внимания достойны и те, кто снялся в других фильмах, представленных в рамках фестиваля.

«Правда»/«The Truth» (фильм открытия), режиссер Хирокадзу Корээда

В сюжете легенду французского кино играет легенда французского кино Катрин Денев. К бывшей актрисе приезжают ее дочь со своей семьей. Но что-то идет не так и вместо приятных семейных посиделок все высказывают друг другу много плохого, но – честного.

Режиссер – японец, фильм англо- и франкоязычный. В прошлом году уже был подобный опыт и он был плачевен. (Фильм «Лабиринты прошлого» Асгара Фархади, где язык фильма был неродным для режиссера, открывал Каннский фестиваль-2018). На японца, конечно, надежды, конечно, побольше.

«Идеальный кандидат»/«The Perfect Candidate», режиссер Хайфа Аль-Мансур

Фильм из тех, что снимают мечтатели, уехавшие из страны и оторванные от реалий родины. Так и здесь: режиссер — уроженка консервативной страны радикального ислама и сбежавшая из патриархального общества в Бахрейн представляет ленту, в которой слово женщины что-то значит, а сама она имеет какой-то вес в обществе саудовской Аравии.

«Брачная история»/«Marriage Story», режиссер Ноа Баумбах

Баумбах снял фильм о чувствах творческих людей: режиссера и актрисы – ведь известно, что любое событие такие люди переживают острее и глубже, чем обычный человек. Особенно, когда дело касается дележа опеки над ребенком. Множество крупных планов великолепной Скарлетт Йоханссон и харизматичного Адама Драйвера, кипящие на экране страсти обещают сильное кино, которое продержит в напряжении до финальных титров.

«Почетный гость»/«Guest of Honour», режиссер Атом Эгоян

Происхождение – армянское, режиссер – египетский, место проживания – Канада, драма – психологическая. Атом Эгоян снял фильм о том, как девушка, оказавшаяся в тюрьме за преступление, которое она не совершала, считает, что она находится в нужном месте. Она винит себя за другие проступки, а потому против того, чтобы ее отец пытался добиться ее досрочного выхода на свободу. Отец пытается разобраться, но, похоже, лучше бы он этого не делал.

Фильм планируют выпустить в российский прокат, но дату релиза пока не назначили.

«К звёздам»/«Ad Astra», режиссер Джеймс Грэй

Бред Питт, Лив Тайлер, Томми Ли Джонс – блестящий каст и максимально приближенные к реальности, по словам режиссера, съемки космоса и космических путешествий вообще. Конечно, это будет впечатляющее зрелище: ведь оператором выступил Хойте Ван Хойтема, получивший за работу над «Дюнкерком» номинацию на Оскар и снимавший «Интерстеллар».

Грея называли певцом Брайтон-бич. Он снимал атмосферные, но все же локальные фильмы о жизни русско-еврейского района. Семья режиссера – выходцы из маленького украинского городка, откуда им пришлось бежать во время еврейских погромов. И тут такой поворот: сразу к звездам!

Известна дата начала проката в России: 26 сентября 2019.

«В ожидании варваров»/«Waiting for the Barbarians», режиссер Сиро Герра

Джонни Депп предстанет в роли полковника армии некоей империи, которая находится в состоянии противостояния с местными жителями. Коренных жителей называют варварами, их преследуют, с ними жестоко обращаются. Один из офицеров задумывается о правомерности подобных действий, да и вообще его перестает устраивать сама система империализма. Эдакий аналог фильма «Эквилибриум» на новый лад.

«Мать»/«Ema», режиссер Пабло Ларраин, Чили

От этого фильма ожидают многого. Ведь именно Ларраин снял Натали Портман в ленте «Джеки», которая получила сразу три номинации на Оскар. Картина заявлена как «фильм-медитация», но, скорее, это драма и снова – о крахе семьи. На сей раз речь пойдет о мучительном разводе танцовщицы и хореографа. Развод усугубляется еще и тем, что они вдвоем усыновили ребенка, но поняли, что не смогут его воспитать.

«Нарисованная птица»/«The Painted Bird», режиссер Вацлав Мархоул

Фильм снят в технике черно-белого кино, и это позволяет сильнее проникнуться духом времени второй мировой войны. Одноименный роман Ежи Косинского когда-то вызвал массу споров, а сам писатель был чуть ли не подвержен остракизму на родине. Ведь он описал слишком много преступлений, которые совершали во время войны его соотечественники.

Сюжетом фильма стала история еврейского мальчика, который пытается выжить в условиях немецкой оккупации. В фильме снимается Алексей Кравченко, который когда-то сыграл главную роль в пронзительном фильме с похожим сюжетом — «Иди и смотри».

«Субботний роман»/«Saturday Fiction», режиссер Лоу Е

В этом шпионском триллере режиссером выступил Лоу Е, получивший на Каннском кинофестивале приз за лучший сценарий к фильму «Весенняя лихорадка». Так что стоит ждать интересного повествования.

Японская актриса, разрывающаяся между мужем-режиссером и любовником, приезжает в Шанхай. Ее мучает не только личная неопределенность: тяжелым грузом для нее стало знание о предстоящем нападении на Перл Харбор.

«Мэр района Санито»/«Il sindaco del Rione Sanita», режиссер Марио Мартон

Фильмы этого итальянского режиссера критики не жалуют, а публика не помнит. Тем не менее, это его второй фильм, который попадает на Венецианский фестиваль. Поговаривают, что он просто проходит по квоте, предоставленной итальянцам. В шутку это или всерьез – можно только догадываться. Посмотрим, что скажут зрители о его новом фильме.

В гангстерской драме рассказывается об уважаемом мафией и простыми людьми Антонио Барракано. Люди его знают и идут к нему за советом и поддержкой. И вот однажды ему придется давать совет парню, который должен убить собственного отца.

«Джокер»/«Joker», режиссер Тодд Филлипс

Американские «ценности» проникают и в европейскую культуру. Вот и история суперзлодея из низменного стиля комиксов уже просочилась в один из самых престижных кинофестивалей Старого света. Те, кто уже успел посмотреть фильм, говорят, что он – реальный претендент на Оскар.

Неудачник-стендапер Артур Флек возвращается в родной Готэм, где планирует пожить некоторое время, за которое нужно написать новые шутки, подготовив собственное возвращение на сцену. Он не собирался быть на виду, но события, в которые ввязывается неудачник, превращают его в главного врага Бэтмэна и в темного короля преступного мира. Такая себе Американская Мечта наоборот…

«Дело Дрейфуса»/«J’accuse», режиссер Роман Полански

Также фильм Полански называют «Офицер и шпион». По отзывам, режиссера настолько подавил материал некогда нашумевшего «дела Дрейфуса», что он не смог снять фильм так, как должно. Основной посыл фильма в том, что невозможно продавить систему, если система решила тебя сделать виноватым.

Полански и сам становился объектом преследования судебной системой и считает себя жертвой «охоты на ведьм» и травли СМИ. В 1977 году он все это испытал на себе и даже вынужден был бежать в Европу от преследования из-за доказанного эпизода изнасилования им тринадцатилетней девочки.

Французский офицер Альфред Дрейфус оказывается осужденным за шпионаж и измену, разжалован и сослан в колонию только потому, что он – единственный еврей в штабе. А, между тем, информацию о войсках продолжают передавать врагам.

В результате, критики отметили прекрасную игру главных героев, но при этом назвали фильм пособием для школьников и рекомендовали показывать его в учебных заведениях. Слишком уж подробно и без огонька освещен этот скандальный процесс. Только для чего детям материал «без огонька» — критики не объяснили.

«Прачечная»/«The Laundromat», режиссер Стивен Содерберг

У картины впечатляющий актерский состав. Зрители отмечают потрясающую игру Мерил Стрип и двух главных героев в исполнении Гэри Олдмэна и Антонио Бандераса. Лента повествует о Панамском скандале – громкой истории отмывания денег в оффшорах. Все по закону и никто не виноват. С поры, когда проводилось это громкое журналистское расследование, все знают, что схема преступна, но так до сих пор никто и не подумал ее запретить или изменить законы, которые позволяют ее безнаказанно применять.

«Осиная сеть»/«Wasp Network», режиссер Оливье Ассайас

Шпионский триллер Ассайаса оставил по себе непонимание публики. Рецензенты отмечают, что без знания кубинской истории смотреть фильм тяжело – множество отсылок к кровавым событиям, происходившим на Острове Свободы в 1980-1990 годах делают сюжет непонятным. Не спасает картину даже великолепная Пенелопа Крус.

В разделе Специальных показов можно будет увидеть фильм «Необратимость» режиссера Гаспара Ноэ

Снятая когда-то версия, рассказывающая историю с конца, теперь предстанет так, как все происходило, если бы режиссер не начал в прошлый раз мудрствовать лукаво. Будущие зрители уже заметили, что фильм стал короче на целых 10 минут. Но что выброшено режиссером – неизвестно.

Сериал «Новый папа»/ «The New Pope», режиссер Паоло Соррентино

Зрители уже смогли оценить 2 и 7 серии нового сериала о жизни Ватикана. Среди отзывов восхищение великолепными видами главной католической святыни, красавцем Джудом Лоу, харизматичным и вальяжным Джоном Малковичем и прекрасной Юлией Снигирь.

Странный выбор показанных критикам серий говорит о том, что создатели сериала хотели максимально скрыть историю, рассказанную во втором сезоне нашумевшего сериала. Ждать осталось недолго, Соррентино сказал, что его детище можно будет увидеть в ноябре на «Амедиатеке».

А что из предложенного вы хотели бы посмотреть в первую очередь?