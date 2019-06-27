Бари Алибасов сыграет продюсера в фильме «Брат-3»

Создатель «На-на» предстанет на экране в привычной для себя роли.

После случайного отравления жидкостью для прочистки труб, Бари Алибасов продолжает звездную карьеру. Как стало известно, в Подмосковье вскоре начнутся съемки фильма Стаса Барецкого «Брат-3», где артист сыграет одну из первостепенных ролей.

Как рассказал журналистам представитель продюсера Вадим Горжанкин, в продолжении картин Алексея Балабанова создателю «На-на» перевоплощаться особенно не придется. Он сыграет главного продюсера страны, которого безуспешно попытается ликвидировать красотка-киллер.

В фильме прозвучат песни «На-на», а главный герой, согласно сюжету, будет большим фанатом группы.

Неизвестно, успеет ли Бари Каримович полностью оправиться от произошедшего с ним несчастья к началу съемочного процесса. Как сообщает радио «Говорит Москва», съемки «Брата-3» стартуют уже в конце июля.

Напомним, Бари Алибасов пять дней провел в медикаментозной коме из-за серьезных химических ожогов пищевода и желудка. Придя в себя, продюсер быстро выписался из больницы и отправился домой, его поведение было не совсем адекватным. Сейчас 72-летнему шоумену стало лучше.