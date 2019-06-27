НОВОСТИ

Бари Алибасов сыграет продюсера в фильме «Брат-3»

Создатель «На-на» предстанет на экране в привычной для себя роли.

Бари Алибасов сыграет продюсера в фильме «Брат-3»
Бари Алибасов снимется в "Брате-3". Фото: globallookpress.com

После случайного отравления жидкостью для прочистки труб, Бари Алибасов продолжает звездную карьеру. Как стало известно, в Подмосковье вскоре начнутся съемки фильма Стаса Барецкого «Брат-3», где артист сыграет одну из первостепенных ролей.

Как рассказал журналистам представитель продюсера Вадим Горжанкин, в продолжении картин Алексея Балабанова создателю «На-на» перевоплощаться особенно не придется. Он сыграет главного продюсера страны, которого безуспешно попытается ликвидировать красотка-киллер.

В фильме прозвучат песни «На-на», а главный герой, согласно сюжету, будет большим фанатом группы.

Руководитель «На-на» сыграет практически сам себя. Фото: globallookpress.com

Неизвестно, успеет ли Бари Каримович полностью оправиться от произошедшего с ним несчастья к началу съемочного процесса. Как сообщает радио «Говорит Москва», съемки «Брата-3» стартуют уже в конце июля.

Напомним, Бари Алибасов пять дней провел в медикаментозной коме из-за серьезных химических ожогов пищевода и желудка. Придя в себя, продюсер быстро выписался из больницы и отправился домой, его поведение было не совсем адекватным. Сейчас 72-летнему шоумену стало лучше.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостиКартина "Брат-3"Стас Барецкий

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бари Алибасов сыграет продюсера в фильме «Брат-3»
Интересно?
Поделись с друзьями: