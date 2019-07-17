Джигурда — киллер, Шурыгина — дочь Алибасова: о чем снимут «Брат-3»

Станислав Барецкий раскрыл тайны корреспонденту портала Teleprogramma.pro. Осторожно: спойлеры!

Корреспонденты портала Teleprogramma.pro узнали тайны продолжения культового фильма «Брат». Режиссер картины «Брат-3» Станислав Барецкий рассказал, кто из звезд уже согласился принять участие в съемках, а кто обиделся на предложение режиссера. Спойлер — Никита Джигурда сыграет киллера!

Диана Шурыгина в роли дочери Алибасова

Девушке из Ульяновска, которая прославилась благодаря серии изнасилований и участию в ток-шоу «Пусть говорят», досталась одна из ведущих ролей. Диана Шурыгина сыграет дочь Бари Алибасова, который в «Брате-3» предстанет в роли самого себя.

— Она даже про деньги не спрашивала, поэтому пусть снимается. Мне все равно, как к ней относятся. Я смотрю на нее, как на человека, который может сыграть свою роль. По сюжету Алибасов не признает наследницу, потому что она из провинции и из доказательств у нее — только слова матери. Но дочь спасет продюсера от киллера, — рассказал Стас Барецкий.

Никита Джигурда в роли киллера

А кто же будет играть киллера? Вы бы ни за что не догадались, если бы мы не подсказали. Интересно будет представить Джигурду в классической роли для британского актера Джейсона Стейтема.

— Джигурда дал согласие, но пока выдвигает требования, вплоть до участия в проекте Тарантино (американский кинорежиссер Квентин Тарантино, который снял «Криминальное чтиво», «Убить Билла» и другие — Прим. ред.).

Понимаете, Тарантино — не Бондарчук. Я легко привезу его в Россию. Это Федора Бондарчука нелегко выцепить, а Тарантино за бабки впишется в любой фильм, — продолжается режиссер.

Звезды отказываются от роли хозяйки борделя

Барецкий никак не может утвердить актрису, которая бы исполнила роль хозяйки борделя. Режиссер сделал предложения многим знаменитостям, но…

— Салтыковой предлагал эту роль. Она, видимо, обиделась. Хотела играть саму себя — звезду. Как это было в «Брате-2». Понимаете, она уже не в том возрасте, чтобы играть молодую девочку. Это было бы очень смешно. В общем Ира перестала со мной переписываться.

Потом я предложил эту роль Волочковой. Ей понравилась. У нее была одна просьба — быть красивой в этой роли. Я пообещал, что так и будет. Сначала согласилась, потом отказалась. И это не смотря на договор и выплаченные ей аванс. Сумма небольшая — 200 тысяч рублей, пусть оставит себе. Я не хочу ругаться.

Теперь я веду переговоры с Лолитой Милявской, но говорить уже боюсь. В любом случае будет известная, яркая женщина, — заявил Станислав.

Барецкий уговаривает сыграть в картине Панина

Актер Алексей Панин тоже может появиться в фильме «Брат-3». По крайней мере, Барецкий работает над тем, чтобы привлечь скандально известного актера к съемкам.

— Панин согласен давно, но ему нужны деньги! Пока я не знаю о каких суммах идет речь, так что это тоже на стадии переговоров, — объяснил собеседник портала Teleprogramma.pro.

Сергей Маковецкий снимется в эпизоде

Актеры, которые сыграли главные и второстепенные роли в фильмах «Брат» и «Брат-2» поголовно отказались от участия в проекте «Брат-3». Единственный, кого мы, возможно, увидим в картине — Сергей Маковецкий.

— Я предлагал всем актерам из «Брата» роли в моем проекте. Маковецкий согласился, но у него большая занятость. Он отличный мужик, я с ним коньяк пил и видел его в работе: это профи. Большой артист, занятой, поэтому для него будет небольшая роль. Если вдруг в последний момент откажется, то расстроимся и будем заменять.

Виктору Сухорукову предложил сыграть милиционера по фамилии Сухофруктов. Я думал, что он отнесется к этому с юмором. Если бы мою фамилию переименовали, то и бог с ним. Ради денег и хорошей роли, я на все готов. Тем более, что я не на настаивал на Сухофруктове. Просто предложил, а он потом стал кричать на меня, — подытожил режиссер «Брата-3».

Только факты!

В продолжении культового кино Барецкий собирается перенести разборки из 90-х в современное время. Он обещает, что зрители увидят смесь экшена, комедии, драмы и боевика.

Бюджет фильма на данный момент составляет 1 миллион долларов, однако Станислав ищет и новых инвесторов.

Главную роль сыграет неизвестный молодой актер, его имя режиссер пока держит в секрете.

Бодрова больше не будет. Фамилию главного героя «Брата» заменили на созвучную — Бобров.

Съемки уже начались. Часть сцен была отснята в Санкт-Петербурге.

Выход фильма запланирован на 2020 год.

Ох, что же будет…. а вы ждете премьеру «Брата-3»?