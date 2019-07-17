Звездные истории Джигурда — киллер, Шурыгина — дочь Алибасова: о чем снимут «Брат-3»
Звездные истории

Джигурда — киллер, Шурыгина — дочь Алибасова: о чем снимут «Брат-3»

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Станислав Барецкий раскрыл тайны корреспонденту портала Teleprogramma.pro. Осторожно: спойлеры!

Корреспонденты портала Teleprogramma.pro узнали тайны продолжения культового фильма «Брат». Режиссер картины «Брат-3» Станислав Барецкий рассказал, кто из звезд уже согласился принять участие в съемках, а кто обиделся на предложение режиссера. Спойлер — Никита Джигурда сыграет киллера!

Диана Шурыгина в роли дочери Алибасова

Девушке из Ульяновска, которая прославилась благодаря серии изнасилований и участию в ток-шоу «Пусть говорят», досталась одна из ведущих ролей. Диана Шурыгина сыграет дочь Бари Алибасова, который в «Брате-3» предстанет в роли самого себя.

Она даже про деньги не спрашивала, поэтому пусть снимается. Мне все равно, как к ней относятся. Я смотрю на нее, как на человека, который может сыграть свою роль. По сюжету Алибасов не признает наследницу, потому что она из провинции и из доказательств у нее — только слова матери. Но дочь спасет продюсера от киллера, — рассказал Стас Барецкий.

Брат-3: актеры, роли, описание
Диана Шурыгина сыграет одну из главных ролей в фильме «Брат-3». Фото: globallookpress.

Никита Джигурда в роли киллера

А кто же будет играть киллера? Вы бы ни за что не догадались, если бы мы не подсказали. Интересно будет представить Джигурду в классической роли для британского актера Джейсона Стейтема.

— Джигурда дал согласие, но пока выдвигает требования, вплоть до участия в проекте Тарантино (американский кинорежиссер Квентин Тарантино, который снял «Криминальное чтиво», «Убить Билла» и другие — Прим. ред.).

Понимаете, Тарантино — не Бондарчук. Я легко привезу его в Россию. Это Федора Бондарчука нелегко выцепить, а Тарантино за бабки впишется в любой фильм, — продолжается режиссер.

Брат-3: актеры, роли, описание
Никита Джигурда сыграет киллера. Фото: соцсети

Звезды отказываются от роли хозяйки борделя

Барецкий никак не может утвердить актрису, которая бы исполнила роль хозяйки борделя. Режиссер сделал предложения многим знаменитостям, но…

Салтыковой предлагал эту роль. Она, видимо, обиделась. Хотела играть саму себя — звезду. Как это было в «Брате-2». Понимаете, она уже не в том возрасте, чтобы играть молодую девочку. Это было бы очень смешно. В общем Ира перестала со мной переписываться.

Брат-3: актеры, роли, описание
Ирина Салтыкова в фильме «Брат-3».

Потом я предложил эту роль Волочковой. Ей понравилась. У нее была одна просьба — быть красивой в этой роли. Я пообещал, что так и будет. Сначала согласилась, потом отказалась. И это не смотря на договор и выплаченные ей аванс. Сумма небольшая — 200 тысяч рублей, пусть оставит себе. Я не хочу ругаться.

Брат-3: актеры, роли, описание
Ирина Салтыкова не согласилась сняться в «Брате-3». Фото: соцсети.

Теперь я веду переговоры с Лолитой Милявской, но говорить уже боюсь. В любом случае будет известная, яркая женщина, — заявил Станислав.

Брат-3: актеры, роли, описание
Барецкий ведет переговоры с Лолитой. Фото: соцсети.

Барецкий уговаривает сыграть в картине Панина

Актер Алексей Панин тоже может появиться в фильме «Брат-3». По крайней мере, Барецкий работает над тем, чтобы привлечь скандально известного актера к съемкам.

Брат-3: актеры, роли, описание
Станислав Барецкий снимает продолжение культового фильма. Фото: соцсети .

— Панин согласен давно, но ему нужны деньги! Пока я не знаю о каких суммах идет речь, так что это тоже на стадии переговоров, — объяснил собеседник портала Teleprogramma.pro.

Брат-3: актеры, роли, описание
Кадр из фильма «Брат-2»

Сергей Маковецкий снимется в эпизоде

Актеры, которые сыграли главные и второстепенные роли в фильмах «Брат» и «Брат-2» поголовно отказались от участия в проекте «Брат-3». Единственный, кого мы, возможно, увидим в картине — Сергей Маковецкий.

— Я предлагал всем актерам из «Брата» роли в моем проекте. Маковецкий согласился, но у него большая занятость. Он отличный мужик, я с ним коньяк пил и видел его в работе: это профи. Большой артист, занятой, поэтому для него будет небольшая роль. Если вдруг в последний момент откажется, то расстроимся и будем заменять.

Брат-3: актеры, роли, описание
Сергей Маковецкий снимется в эпизоде. Фото: кадр из фильма «Брат-2».

Виктору Сухорукову предложил сыграть милиционера по фамилии Сухофруктов. Я думал, что он отнесется к этому с юмором. Если бы мою фамилию переименовали, то и бог с ним. Ради денег и хорошей роли, я на все готов. Тем более, что я не на настаивал на Сухофруктове. Просто предложил, а он потом стал кричать на меня, — подытожил режиссер «Брата-3».

Брат-3: актеры, роли, описание
Ни Бодрова, ни Сухорукова не будет в фильме «Брат-3». Фото: соцсети.

Только факты!

  • В продолжении культового кино Барецкий собирается перенести разборки из 90-х в современное время. Он обещает, что зрители увидят смесь экшена, комедии, драмы и боевика.
  • Бюджет фильма на данный момент составляет 1 миллион долларов, однако Станислав ищет и новых инвесторов.
  • Главную роль сыграет неизвестный молодой актер, его имя режиссер пока держит в секрете.
  • Бодрова больше не будет. Фамилию главного героя «Брата» заменили на созвучную — Бобров.
  • Съемки уже начались. Часть сцен была отснята в Санкт-Петербурге.
  • Выход фильма запланирован на 2020 год.

Ох, что же будет…. а вы ждете премьеру «Брата-3»?

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Джигурда — киллер, Шурыгина — дочь Алибасова: о чем снимут «Брат-3»
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