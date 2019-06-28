Барецкий: Галкин попробует уговорить Пугачеву сняться в «Брате-3»

По словам режиссера, шоумен подтвердил свое участие в проекте, но он не удивится, если Максим в последний момент откажется.

Фильм 1997 года «Брат-2» стал культовым. Главную роль в нем сыграл Сергей Бодров-младший, а режиссером выступил Алексей Балабанов. Не так давно стало известно, что этим летом стартуют съемки новой части фильма, но на этот раз режиссером станет Стас Барецкий. Мужчина причисляет себя к людям 90-х и уверен, что его опыт поможет снять отличный фильм.

Однако не все довольны тем, что будет снят «Брат-3». Против этой идеи уже выступили Виктор Сухоруков и Сергей Бодров-старший. Но это не смутило Барецкого. В его киноленте уже согласились принять участие Кирилл Терешин, многим известный как «Мистер Синтол», а также оправившийся после отравления Бари Алибасов.

В интервью Teleprogramma.pro режиссер рассказал, что у него появилось много спонсоров, поэтому есть средства для привлечения артистов к съемкам. Так, недавно он пообщался с Максимом Галкиным и тот согласился сняться в новой части «Брата». При этом Барецкий не исключает, что шоумен в последний момент может и передумать. Тем не менее Барецкий попросил Максима обговорить возможность участия в фильме Аллы Пугачевой.

«Он посмеялся, но обещал поговорить с ней. Я хотел бы, чтоб они были вместе. По сценарию, их убивает киллер, на роль которого был намечен Джигурда. Сейчас, учитывая наличие спонсоров, я могу подумать и взять кого-то другого», — поделился режиссер.

Также Стас поведал, кого в картине сыграет Алибасов. По словам мужчины, артисту досталась роль главного продюсера России. Действия его персонажа будут связаны с криминалом. Барецкий отметил, что съемки фильма уже начались. По словам режиссера, в киноленте будет несколько главных персонажей.