Little Big назвали дату выхода нового мини-альбома

13 сентября российская рейв-группа Little Big поделилась с фанатами информацией о новом релизе. 30 сентября коллектив выпустит новый мини-альбом под названием Welcome to the Internet («Добро пожаловать в Интернет»).

Музыканты проиллюстрировали новость кадрами из свежего клипа Turn it up, который сняли вместе с иностранными исполнителями Томми Кэшем и Оливером Три. Очевидно, эта композиция войдет в новую пластинку. Обычно в короткоиграющих альбомах насчитывается около четырех-шести треков.

Напомним, Little Big не выпускали полноформатных релизов с 2018 года. В 2019 у них вышли два мини-альбома Skibidi и Go Bananas, а затем квартет сосредоточился на синглах, выпускаемых сразу с клипами: Uno, Hypnodancer, Tacos, Sex Machine, Mustache и других. В июне 2021-го группа выпустила мини-альбом каверов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.