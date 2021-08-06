Екатерина Варнава с шикарными усами появилась в новом клипе Little Big

6 августа российская рейв-группа Little Big выпустила песню и клип Moustache («Усы»), которые стали их коллаборацией с израильской певицей Нетой Барзилай, победительницей «Евровидения» 2018 года.

Как и ожидалось, новый музыкальный ролик звезд посвящен усам, вот только не Ильи Прусикина. На этот раз эпатажные выдумщики из Little Big подарили зрителям фантазию на тему, что было бы, если бы женщины носили усы. Все девушки в клипе являются обладателями растительности на лице, и среди них даже проходят конкурсы красоты.

Группа пригласила в новый ролик актрису и комедиантку Екатерину Варнаву. Она сыграла победительницу конкурса «Королева усов», которая стал жертвой зависти со стороны Софью Таюрской и Неты Барзилай. Помимо них, в клипе снялось 27 женщин.

больше по теме Little Big выпустили альбом каверов, вспомнив Backstreet Boys и Надежду Кадышеву А также сняли клип со сказочными персонажами.

Кстати, в конце ролика Прусикин и Таюрская просыпаются в одной постели. Год назад пара перестал скрывать свои чувства, хотя поклонники Little Big давно подозревали, что между двумя вокалистами бушуют страсти. Незадолго до этого Илья объявил о разводе со своей женой Ириной Смелой, с которой они растят общего сына.

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