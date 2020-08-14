Купальник из пиццы, трусы из макарон: Little Big нарядились в еду в новом клипе

Рейв-группа Little Big решила продолжить использовать «пухляша» Дмитрия Красилова, который внес немалый вклад в популярность клипа Uno. Танцор задействован в новом музыкальном видео коллектива под названием Tacos, премьера которого состоялась 14 августа.

В ролике Красилов появляется в своем каноничном синем костюме, но тут же сбрасывает его, чтобы надеть фиолетовый халат. По сюжету, округлый мужчина пришел на кухню перекусить бутербродом, но неожиданно предметы на его столе ожили в виде участников Little Big и начали петь ему про традиционные мексиканские блюда тако и бурито. Впрочем, в ролике представлено немалое разнообразие национальных кухонь мира.

Как и всегда, клип группы получился безумным сочетанием танцев и костюмов. В этот раз наряды Ильи Прусикина и команды напоминали собой еду: лаваш, спагетти, начос и так далее. Особенно порадовали трусы из макарон, купальник из пиццы, наушники из бургеров. Добавим, что к выходу клипа группа выпустила майки, сумки, носки и прочую атрибутику с образами, показанными в ролике. Правда, они сделаны не из еды.