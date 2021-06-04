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Little Big выпустили альбом каверов, вспомнив Backstreet Boys и Надежду Кадышеву

А также сняли клип со сказочными персонажами.

Little Big выпустили альбом каверов, вспомнив Backstreet Boys и Надежду Кадышеву
Little Big. Фото: архив группы.

4 июня популярная российская рейв-группа Little Big выпустила новый короткоиграющий альбом Covers. Как становится понятно из названия, на пластинке собраны каверы на известные песни. Музыканты выбрали одни из самых известных хитов, которые уже успели подзабыться широкой публике, и переделали их под свой манер.

Так в новом релизе появились новые вариации композиций Everybody от группы Backstreet Boys, Blitzkrieg Bop от легенд панк-рока Ramones, Barbie Girl датской танцевальной группы Aqua, «Колдуньи» Надежды Кадышевой и Mamma Maria от итальянцев Ricchi e Poveri. А обложка альбома пародирует культовый релиз группы Nirvana 1991 года под названием Nevermind.

На трек Everybody Илья Прусикин и компания сразу же выпустили красочный клип, в котором предстали персонажами из сказок и спели под аккомпанемент барана.

Мнения фанатов Little Big в социальных сетях разделились. Одни тоскуют по прежним танцевальным композициям рейв-группы и обвиняют музыкантов в попсе, а другие радуются воскрешенным хитам из детства.

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