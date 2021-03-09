Группа Little Big выпустила новый клип, который стал приквелом к Uno

8 марта популярная группа Little Big выпустила новый танцевальный клип. Композиция называется Sex Machine, и, очевидно, скоро она будет звучать на каждой дискотеке.

В ролике можно увидеть танцы с стиле клипов LMFAO, а также наряды в духе 80-х и 90-х. Представленные костюмы группа уже продает в качестве официального мерча. Поклонникам творчества Little Big будет приятно возвращение «Пухляша» Дмитрия Красилова, который в этой раз (наверное, к Международному женскому дню) обзавелся партнершей по танцам схожей комплекции. А вот диджей группы Сергей Макаров уже второй клип подряд отсутствует в кадре, в этот раз четко видно, что популярный коллектив представляет из себя троицу, а не квартет.

Кстати, Little Big ловко «зациклили» свое визуальное творчество. В конце нового музыкального ролика зрителей ждет неожиданный поворот, в результате которого «Пухляш» вернется в клип Uno, выпущенный год назад. Не является ли это намеком на то, что в 2021 году группу не отправят на «Евровидение» от России?

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