Танцевальный гипноз: группа Little Big выпустила новый клип Hypnodancer

8 мая отечественная рейв-группа Little Big выпустила новый трек и клип к нему под названием Hypnodancer.

Музыкальный ролик артисты сняли в духе фильма «Одиннадцать друзей Оушена». Илья Прусикин приходит играть в казино вместе со своей обворожительной спутницей Софьей Таюрской. Но сразу становится понятно, что лидер группы приготовил подвох. Бармен и уборщик игрового зала — его люди: Сергей Макаров и Антон Лиссов. В разгар игры в покер Ильич вскакивает на стол и своим танцем гипнотизирует соперников. Пока те застыли, Little Big собирают все деньги и стильно покидают казино.

Но это только начало истории. Дальше в сюжете появятся Александр Гудков, Флорида Чантурия и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко. Последние двое пели и танцевали с Little Big в их суперпопулярном предыдущем клипе Uno.

Добавим, что в новом видео полно игровых моментов. Вместо сигарет актеры курят карандаши и фломастеры, а в покер играют карточками для игры Uno (еще один привет прошлому клипу).

«Спасибо Денису Кукояка за вдохновение. Съемки этого музыкального клипа проходили в Санкт-Петербурге до вспышки CoViD-19 в Российской Федерации», — написали музыканты под роликом.

Напомним, что Little Big с песней Uno должны были поехать на международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году, но он был отменен из-за пандемии коронавируса. Вместо масштабного мероприятия организаторы собираются провести 16 мая телеконцерт, но пока точно неизвестно, как конкурсанты из России примут в нем участие.