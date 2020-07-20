Клип Uno группы Little Big стал самым просматриваемым видео на YouTube-канале «Евровидения»

Разве у кого-то еще остались вопросы по поводу того, кто победил бы в конкурсе 2020 года?

Российская группа Little Big в очередной раз доказала, что, если бы конкурс «Евровидение» 2020 года не был бы отменен, то наши музыканты заняли бы на нем первое место.

На официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest, где был выложен зажигательный клип Uno, данный ролик стал абсолютным лидером по количеству просмотров. За 4 месяца его прокрутили более 134 миллионов раз, в то время как прошлый лидер — клип Toy израильской певицы Неты Барзилай, победительницы 2018-го — может похвастаться только 133 миллионами, и то за два года. Остальные ролики на канале даже близко не подобрались к этому результату.

Музыканты Little Big скромно отметили очередную победу своего хита в Instagram и продолжили творить дальше. Напомним, что из-за отмены конкурса у нашей группы есть шанс попробовать выступить на «Евровидение» в следующем году, но тогда им понадобится новая песня, чтобы завоевать внимание европейской аудитории.

У Uno это получилось, потому что композиция и танец к ней моментально стали вирусными в социальных сетях. Но Little Big далеко не впервой делать качественный вирусный продукт, так что верим в наших ребят.