В последнее время новости, связанные с Таисией Повалий, к сожалению, далеки от творчества. Народную артистку Украины, родившуюся в одном из советских сел Киевской области, еще в 2015 году лишили всех званий. Хотя в свое время она даже была советницей президента страны Виктора Януковича по культуре. Увы, все потому, что артистка выступает в России, не отвергала возвращение Крыма и не участвовала в международной травле нашей страны. Разумеется, Россия бросать вокалистку не собирается - ей недавно оформили русский паспорт, певица переехала в Москву вместе с мамой, успешно гастролирует, участвует в телешоу («Точь-в-точь» 16+, «Судьба человека» 12+) и концертах в зоне СВО.

Не так давно Повалий пожаловалась на неудачную пластику лица.

- Я одной из первых пострадала, - рассказала она. - Мне ввели биополимерный гель. Тогда еще не было нынешних современных средств, например, гиалуроновой кислоты. Но появился этот гель. И мы все дружными рядами пошли его колоть. А он не рассасывается. Но тогда мы об этом не знали. Он у меня со временем сросся с мышцами. Убрать его теперь невозможно. Это все видно: левая щека у меня больше правой. Я уже привыкла и выравниваю этот изъян с помощью грима.

В конце года певица отпразднует 60-летие.

Виктор Салтыков (66 лет)