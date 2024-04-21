Куда пропали и чем сейчас занимаются звезды шоу «Три аккорда»

На нашем телевидении масса музыкальных шоу, но это стоит особняком. Мало где можно встретить звезд поп-музыки, что на полном серьезе (ну почти) исполняют шансон, романс, бамовскую песню, хиты бардов и другие неформатные шлягеры. Проект «Три аккорда» 16+ дарит участникам такую возможность, а зрителю - шанс увидеть любимых артистов в неожиданном амплуа. А журнал «Телепрограмма» тем временем напоминает, чем занимались в последнее время звезды проекта, как будто слегка пропавшие с радаров повестки.
Таисия Повалий (59 лет)
Фото: Первый канал
В последнее время новости, связанные с Таисией Повалий, к сожалению, далеки от творчества. Народную артистку Украины, родившуюся в одном из советских сел Киевской области, еще в 2015 году лишили всех званий. Хотя в свое время она даже была советницей президента страны Виктора Януковича по культуре. Увы, все потому, что артистка выступает в России, не отвергала возвращение Крыма и не участвовала в международной травле нашей страны. Разумеется, Россия бросать вокалистку не собирается - ей недавно оформили русский паспорт, певица переехала в Москву вместе с мамой, успешно гастролирует, участвует в телешоу («Точь-в-точь» 16+, «Судьба человека» 12+) и концертах в зоне СВО.
Не так давно Повалий пожаловалась на неудачную пластику лица.
- Я одной из первых пострадала, - рассказала она. - Мне ввели биополимерный гель. Тогда еще не было нынешних современных средств, например, гиалуроновой кислоты. Но появился этот гель. И мы все дружными рядами пошли его колоть. А он не рассасывается. Но тогда мы об этом не знали. Он у меня со временем сросся с мышцами. Убрать его теперь невозможно. Это все видно: левая щека у меня больше правой. Я уже привыкла и выравниваю этот изъян с помощью грима.
В конце года певица отпразднует 60-летие.
Виктор Салтыков (66 лет)
Фото: Первый канал
Классик отечественной эстрады, блиставший в группах «Мануфактура» и «Электроклуб» Виктор Салтыков славен не только тем, что подарил фамилию (и дочь Алису) очаровательной Ирине Салтыковой. Нет, он и сам мастак клепать шлягеры: до сих пор артист выступает на ретроконцертах с песнями «Кони в яблоках», «Белая ночь», «Спасибо за день» и другими. А еще преподает в собственной музыкальной академии, созданной на пару с солистом «Белого орла» Александром Ягьей. Кроме того, Салтыков с радостью сотрудничает с создателями современных сериалов - в проектах «Восьмидесятые» и «Мир! Дружба! Жвачка!» звучат именно его композиции. Несмотря на то что Салтыков выглядит довольно свежо и подтянуто, посещает спортзал, катается на коньках и играет в футбол, были в его жизни и проблемы с алкоголем. В 2023 году артист зашился по совету жены - лингвиста Ирины Метлиной.
- Никогда не кодировался бы, если бы не просьба Ирины, - признался певец. - Да, мне было страшно, но даже это я смог сделать ради женщины. Лишь бы у нас все было гладко - я этого хотел. Внушить ей, что я не алкоголик, было трудно, потому что она вбила себе в голову, что это так.
Всего у артиста трое детей. Старшая дочь музыканта Алиса (36 лет) несколько лет назад переехала в Лондон, у нее есть гражданство Великобритании. Дочь Анна (28 лет) выступает под псевдонимом Аня Мун и живет в Москве, как и сын Святослав (16 лет).
Сергей Войтенко (50 лет)
Фото: Первый канал
Один из самых нишевых и неформатных артистов проекта - Сергей Войтенко. Между прочим, заслуженный артист России. Баянист из Самарской области, основавший группу «Баян Микс», записывает совместные композиции с народными оркестрами и специализируется на патриотической песне. Выступает и в глубинке, и в Кремле, и под окнами госпиталей с ветеранами СВО. Даже на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в 2018 году играл! Это только звучит легкомысленно и весело. На самом деле право быть одним из лучших баянистов мира Сергей буквально выгрызал.
- Один из самых «кровавых» конкурсов был в 1994 году в Череповце и назывался «Кубок Севера», - вспоминал артист. - Мы сидели в номере, тут ворвались парни из Гнесинки: «Ну что, выскочка из Самары, думаешь, ты тут самый крутой?!» Началась потасовка. Вскоре на пороге возникла моя преподавательница Алла Михайловна Кац, которая ездила со мной на все соревнования. Она разняла нас и потом полночи не могла уснуть, глотала валидол. А я всю ночь не спал: кому-то меха баяна порезали, кому-то ремни подпилили, и я караулил, чтобы мой баян не повредили. Но и в таких жестких условиях я все равно смог занять первое место!
Владимир Маркин (64 года)
Фото: Первый канал
Когда в октябре 2021 года ленты новостей взорвал заголовок «Ушел из жизни Владимир Маркин», у многих любителей музыки чуть не остановилось сердце. Оказалось, скончался однофамилец и тезка известного музыканта - пресс-секретарь Следственного комитета РФ. У Владимира «Сиреневый туман» Маркина, к счастью, все хорошо. Он все так же востребован на локальных концертах (не так давно выступал в Мытищах, неподалеку - в Королеве - родился), ретрофестивалях и как заядлый рыбак ведет программу на канале «Диалоги о рыбалке». 8 лет назад певец пробовал пройти в Госдуму РФ от партии «Патриоты России», но занял 6-е место по своему округу. Теперь Владимир Николаевич, который 8 мая справит 65-летие, является членом Совета по культуре при Федеральной службе войск нацгвардии РФ.
Доминик Джокер (43 года)
Фото: Первый канал
Один из самых молодых участников проекта Александр Бреславский экспериментов не чурается: все помнят, как выпускник «Фабрики звезд» 12+ ползал на коленях в постановочном шоу «Звезды под гипнозом» 12+, изображая гориллу. К счастью, этот опыт позади. Рэпер изредка выступает, но все чаще зарабатывает продюсированием, аранжировками и написанием песен (для «Отпетых мошенников», Любови Успенской, Влада Топалова). Джокер иногда появляется в роли самого себя в кино и сериалах («Бой с тенью» 18+, «Крыша мира» 18+) и популярных ютуб-шоу. В вокальном проекте «Битва хоров» 12+ познакомился с певицей из Барнаула Екатериной Кокориной - в 2019 году они поженились.
Полный состав участников шоу: Анна Семенович, Валерия Ланская, Виктор Салтыков, Жасмин, Владимир Маркин, Таисия Повалий, Доминик Джокер, Мия Бойка, Никита Малинин, Сергей Войтенко.
«Три аккорда» 16+
Воскресенье/19.00