Таисия Повалий более 17 лет арендует жилье: «Копила на квартиру в Москве, не хватило»

Таисия Повалий за годы жизни в России так и не обзавелась собственными квадратными метрами. С 2006 года артистка арендует квартиру в элитном жилом комплексе в Москве, и платит за нее около 150 тысяч рублей в месяц. Сумма с момента въезда ни разу не менялась.

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Певица и рада бы купить собственную квартиру, желательно в элитном ЖК, а еще лучше загородный дом, но у Повалий катастрофически не хватает денег. По ее словам, она долгое время копила на мечту, но в итоге потратилась на другое.

«Очень дорого (стоит собственное жилье — прим. ред.). Знаете, это как в анекдоте: собирала деньги на квартиру в Москве, не хватило, пришлось купить дачу в Испании», — пошутила звезда в беседе с НТВ.

К слову, жилье в Европе у артистки действительно есть. 13 лет назад звезда купила громадную виллу в модном курорте Испании, а теперь в ней проживает сын Повалий со своей семьей.