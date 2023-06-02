«Он мог забыть»: Доминик Джокер рассказал новую правду о Тимати

Исполнитель Доминик Джокер высказался о шоумене Тимати.

Напомним, в 2004-м группа «Банда» с Тимати, Домиником Джокером, Анастасией Кочетковой и Ратмиром Шишковым исполнила песню «Плачут небеса». Композиция сразу стала хитом. В том же году артисты выпустили трогательный клип на эту песню.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

После гибели Шишкова артисты перестали работать вместе и общаться. Друг друга они вспоминают только в интервью. Недавно Доминик Джокер рассказал свою правду о создании трека «Плачут небеса». Джокер считает, что Тимати не был причастен к созданию песни.