Салтыкова заявила, что Кудрявцеву и Пьеху попросили ее завалить на «Суперстаре!»: «Они вообще там ничего не решают!»

Ирина Салтыкова недавно приняла участие в шоу «Суперстар!». В креслах членов жюри были Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и другие известные персоны. 57-летняя певица решила исполнить хит бывшего мужа Виктора Салтыкова «Белая ночь».

Однако ее выступление подвергли критике. Более того, артистке пришлось покинуть проект. Пьеха и Кудрявцева заявила, что такую песню прекрасно смогли бы исполнить все, включая группу «Чай вдвоем». Это расстроило Ирину. Теперь она заявила, что поведение членов жюри ее удивило.

«Вообще считаю, что кого-то судить — это низко. Шоу же строится по сценарию. Им сказали, что вот такого-то артиста нужно сегодня завалить. Они вообще там ничего не решают! Да, им сказали, но сделать это можно либо корректно, либо по-хамски. Лера и Стас выбрали второе. О чем это говорит в первую очередь? Правильно, об их невоспитанности. Меня это возмутило», — поделилась певица.

Она заверила, что не держит на них обиду. При этом артистка прерывала любое общение с Лерой и Стасом. Она уверена, что в такой ситуации даже время не поможет забыть все, что случилось и сгладить ситуацию, пишет Voice

Напомним, что Кудрявцева в феврале повредила ногу и пережила операцию. Теперь телеведущая проходит реабилитацию.