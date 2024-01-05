Салтыков заявил, что Пугачева сама отбирала артистов для «Рождественских встреч»

Алла Пугачева раньше устраивала «Рождественские встречи», на которых для артистов выступать было честью. Теперь спустя много лет Виктор Салтыков рассказал, как Примадонна выбирала участников этого мероприятия.

Он отметил, что артистка отдавала предпочтение людям из своего окружения. Чаще всего она собирала певцов разного уровня, поэтому на одной сцене выступали как метры, так и начинающие исполнители.