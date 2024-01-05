Салтыков заявил, что Пугачева сама отбирала артистов для «Рождественских встреч»

Алла Пугачева раньше устраивала «Рождественские встречи», на которых для артистов выступать было честью. Теперь спустя много лет Виктор Салтыков рассказал, как Примадонна выбирала участников этого мероприятия.
Он отметил, что артистка отдавала предпочтение людям из своего окружения. Чаще всего она собирала певцов разного уровня, поэтому на одной сцене выступали как метры, так и начинающие исполнители.
«Пугачева была единственная, кто мог собрать вокруг себя артистов разного уровня — как начального, так и топового. Она выбирала артистов по своему вкусу, и все хотели к ней попасть, знали, что «Рождественские встречи» дают смотрибельные эфиры. Можно было сняться у Пугачевой и стать звездой», — поделился воспоминаниями Салтыков.
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Также певец рассказал, что Алла Борисовна занималась режиссурой и с радостью участвовала в придумках номеров и присутствовала на съемках концертов. Виктор добавил, что певица даже выбирала композиции, которые исполняли артисты. По его словам, звезде никто не решался возражать, пишет NEWS.ru.
Напомним, что «Рождественские встречи» впервые были проведены прошли в декабре 1988 года, а показаны 6 января 1989 года. С 2012 года Пугачева прекратила создавать эти концерты.