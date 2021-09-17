Новая линейка больших шоу и комедийных сериалов: СТС представил новинки сезона – 2021/22

В 2021 году СТС отмечает 25-летие. В юбилейном сезоне на канале выйдет целая линейка больших шоу. Она была представлена на масштабной презентации с участием звезд в концертном зале «Академия» 16 сентября.

«Спустя 25 лет СТС остается первым развлекательным, лидируя в целевой аудитории с внушительным отрывом от других каналов. Впрочем, сегодня мы соперничаем за внимание зрителей не только с ними, но и с онлайн-кинотеатрами. При этом есть уникальная территория, на которой телевидение остается вне конкуренции — и это масштабные шоу. На них и построен наш самый смелый эксперимент этого сезона — запуск новой праймовой линейки», — сказал на мероприятии гендиректор СТС Вячеслав Муругов.

Итак, с понедельника по четверг в 20:00 зрителей канал будут ждать легендарный «Форт Боярд» с Сергеем Буруновым, «Полный блэкаут» с Сергеем Светлаковым, спортивно-развлекательный проект «Русский ниндзя», а также новое комедийно-игровое шоу «Не дрогни», которое возглавит тройка ведущих — Михаил Галустян, Валя Карнавал и Артур Бабич.

Кроме приключенческих шоу, в новом сезоне появятся новая юмористическая игра от создателей КВН — «Суперлига», а также большое скетчшоу Сергея Светлакова «Свои!».

Для поклонников сериалов также готовятся сюрпризы. Елена Подкаминская вернется на канал с новой комедией «Жена олигарха», а Нонна Гришаева порадует космической историей «Гелий-3». Ближайшая премьера СТС состоится 20 сентября — комедийный сериал «Готовы на все» с Агнией Кузнецовой в главной роли.

Также зрителям стоит ждать сериалы «Семейка» с Борисом Дергачевым и Ольгой Дибцевой, «Марта» с юной Витой Корниенко и «Сальто-мортале» об альтернативной службе в цирке. И, конечно же, выйдут продолжения сериальных хитов: «Дылды» с Павлом Деревянко, «Родком» с Виктором Хориняком, «Гости из прошлого» с Юрием Стояновым, «Корни» с Марком Богатыревым и кулинарной комедии «СеняФедя».

«Я особенно жду сериал «Жена олигарха» и, конечно, шоу «Полный блэкаут», где мы с Юлией Куварзиной от души покричали вместе. А вот моя дочь Лиза, поклонница проекта «Колледж», будет рада узнать о втором сезоне любимого шоу», — отметила актриса Екатерина Волкова.

«Мне кажется, СТС — единственный канал, который так серьезно подготовился к новому сезону. По крутизне, качеству, количеству и разнообразию проектов канал, определенно, самый лучший. Реально крутые и яркие проекты, эмоциональные и современные, с ноткой сегодняшнего времени. В этом сезоне СТС нет равных!» — добавил Прохор Шаляпин.

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