Русские в космосе: Нонна Гришаева станет начальницей лунной станции в новом сериале

Нонна Гришаева снимается в новом сериале канала СТС под названием «Гелий-3». Это будет фантастическая комедия про жизнь лунной станции. Якобы в 2040 году российские ученые организовали проект по спасению Земли от опасного астероида, а на деле оказалось, что они обосновались на Луне ради добычи редкого элемента. Но это лишь завязка, а соль картины в том, что работать на внеземную станцию отправились чудаки, которым не нашлось места на родной планете.

Режиссером сериала выступает Илья Куликов. Он сразу понял, что на роль эксцентричной начальницы станции нужно приглашать только Нонну Гришаеву, звезду «Папиных дочек».

«В проекте будет много отсылок к известным фантастическим картинам. Например, мы снимаем в декорациях, напоминающих атмосферу фильма «Чужие». Будут и космические корабли, и луноходы, и техника будущего — и в таком необычном антураже мы еще и посмеемся», — говорит режиссер. «С героиней у нас на самом деле много общего: я руковожу театром, она — лунной станцией. Единственная разница: у меня нет звания полковника», — отмечает исполнительница главной роли.

Для съемок в павильоне площадью в 3000 квадратных метров три месяца возводили декорации лунной станции. Художники спроектировали технику будущего — от луноходов до планшетов. Вдохновлялись экспонатами московского Музея космонавтики, а также голливудскими хитами «Интерстеллар» и «Марсианин». Кроме того, для сериала пошиты оригинальные скафандры и специальная космическая одежда.

Известно, что первый сезон будет состоять из 21 эпизода. Кроме Гришаевой, в проекте снимаются Татьяна Бабенкова, Павел Яшков, Мария Лисовая, Юрий Грубник, Артем Сучков, Кирилл Мелехов и другие актеры.

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