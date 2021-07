Выйти замуж за капиталы: как снимают сериал «Жена олигарха»

Общаясь с популярными российскими артистами, наш брат-журналист регулярно спрашивает их о планах, в том числе и наполеоновских: мол, не собираетесь ли махнуть в Голливуд? Большинство звезд в ответ пускается в рассуждения о том, что без хорошего английского за океаном делать нечего. И, честно говоря, эти рассуждения всегда казались оправданием слабости. Ты что, товарищ актер, струсил? Я на твоем месте при первой же возможности рванул бы на «фабрику грез»! Ну и что с того, что английский у меня в лучшем случае на троечку? Прорвемся!

Шанс «прорваться» предоставился гораздо быстрее, чем можно было представить. Нет, не бойтесь, у корреспондента «Телепрограммы» не поехала крыша и он не принял квитанцию с «коммуналкой» за письмо от Спилберга. Просто на съемках комедийного сериала «Жена олигарха», который выйдет на СТС в новом телесезоне, образовалась любопытная вакансия — роль журналиста. Причем журналиста английского, то есть реплики предстояло произносить на языке Шекспира. Шикарная возможность блеснуть безупречным оксфордским произношением и доказать профессионалам, что языкового барьера бояться не стоит!

Как денди лондонский звучит…

Вы спросите, что делает английский журналист в российской комедии? Все просто: действие «Жены олигарха» стартует в Лондоне, где в роскошном особняке обитает Альбина Барвашина, та самая супруга олигарха, которую играет Елена Подкаминская. В один прекрасный день жизнь Альбины рушится: муж-толстосум, которому из-за финансовых махинаций грозит арест, сбегает, оставив жену с детьми без средств к существованию. Тут-то около особняка Барвашиных и появляется толпа журналистов, один из которых вступает с героиней в диалог — дескать, мадам, прокомментируйте ситуацию! Альбина как примерная жена отвечает: муж ни в чем не виноват! На что репортер со скепсисом реагирует: ну а чего ж он тогда удрал?

Вы скажете: ну и что тут трудного? Всего-то пара реплик! Но не забывайте, реплики эти произносятся на чужом для нас языке, к тому же мой герой — британец, а значит, говорить он должен с соответствующим акцентом, а не в стиле «Май нэйм из Вася». Возможно, если бы сцену снимали в Туманном Альбионе, погрузиться в языковую атмосферу было бы легче, но в роли Англии на сей раз выступало Подмосковье.

Больше дела, больше слов

Дальше — больше. Уже по ходу репетиций Елена Подкаминская решила, как это часто бывает на съемках, слегка изменить текст. Изначально одна из реплик моего героя звучала так: Then why is he on the run? («Тогда почему он в бегах?») «А пусть он скажет не просто run, а run away? — попросила Елена. — Так будет лучше! А я отвечу: «Ничего он не «ранэвэй!»

Желание звезды — закон, но даже людям с базовыми познаниями в английском было ясно, что просто прилепить «эвэй» в конце не получится: по правилам надо перестраивать всю фразу. Перестроили. Получилось: Then why did he run away? («Тогда почему он сбежал?»)

Господа киношники, смилуйтесь! Я полночи зубрил одну иностранщину, а теперь за две секунды должен запомнить другую?! Ох, нелегка жизнь сериального артиста…

В итоге многострадальный «британский репортер» свои реплики все же произнес, и сцену удалось снять. Героиня Подкаминской села в роскошный «Роллс-Ройс» и укатила в неизвестном направлении (откроем небольшой секрет — по сюжету Альбине Барвашиной придется вернуться на родину). Ну а ваш покорный слуга с тех пор кардинально изменил мнение об отечественных актерах, побаивающихся Голливуда и языкового барьера. Ребята, вы правы! Ну ее, эту «фабрику грез»! Лучше от нее держаться подальше — или, как говорят у нас в Британии, фар эвэй*…

*Far away — очень далеко, подальше.

Смотрите также: