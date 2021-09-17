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Достойный ответ проекту «Игра» от мэтра: Александр Масляков появится в шоу «Суперлига»

В новой программе будут принимать участие звезды КВН.

Достойный ответ проекту «Игра» от мэтра: Александр Масляков появится в шоу «Суперлига»
Александр Масляков. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Александр Масляков появится в новом проекте «Суперлига», который запускает канал СТС. В нем будут друг с другом соревноваться звезды КВН и юмористы канала.

Александр Масляков
Александр Масляков. Фото: Globallookpress.com

Скорее всего, данный проект создан как одна из альтернатив шоу «Игра» канала ТНТ. Лига, где будут соревноваться звезды Comedy Club, призвана создать конкуренцию КВН на Первом канале.

Отметим, что в будущем не исключен вариант о совместном проекте. Было бы очень интересно посмотреть на юмористическое соревнование с участием комиков сразу с трех каналов — Первого, ТНТ и СТС. В любом случае новый юмористический сезон обещает стать очень горячим.

Напомним, что в шоу «Суперлига» костяк команд составят ребята из КВН последних лет, ветераны, звезды «Стендапа» и даже участники сверхпопулярного шоу «Уральские пельмени», сообщает «Комсомольская правда».

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Александр Масляковканал СТСКанал ТНТПервый каналшоу "Уральские пельмени"