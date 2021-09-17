Достойный ответ проекту «Игра» от мэтра: Александр Масляков появится в шоу «Суперлига»

В новой программе будут принимать участие звезды КВН.

Телеведущий Александр Масляков появится в новом проекте «Суперлига», который запускает канал СТС. В нем будут друг с другом соревноваться звезды КВН и юмористы канала.

Скорее всего, данный проект создан как одна из альтернатив шоу «Игра» канала ТНТ. Лига, где будут соревноваться звезды Comedy Club, призвана создать конкуренцию КВН на Первом канале.

Отметим, что в будущем не исключен вариант о совместном проекте. Было бы очень интересно посмотреть на юмористическое соревнование с участием комиков сразу с трех каналов — Первого, ТНТ и СТС. В любом случае новый юмористический сезон обещает стать очень горячим.

Напомним, что в шоу «Суперлига» костяк команд составят ребята из КВН последних лет, ветераны, звезды «Стендапа» и даже участники сверхпопулярного шоу «Уральские пельмени», сообщает «Комсомольская правда».

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