Мсье Карантин и звездный состав: что покажут в новом сезоне шоу «Форд Боярд»

От актеров до тиктокеров

О том, что новым ведущим легендарного проекта стал Сергей Бурунов, «Телепрограмма» уже писала — популярный актер, напомним, дебютирует в качестве телерулевого. Что касается участников, то и тут сплошь новички, жаждущие проверить свои силы на стенах знаменитого форта — звездные актеры, телеперсоны, музыканты, в числе которых мы увидим Прохора Шаляпина, Дану Борисову, Юлию Михалкову, Ирину Носову, Юлию Топольницкую, Николая Наумова, Владимира Селиванова, Аристарха Венеса, Ивана Дорна, Анжелику Каширину и многих других.

Попробуют проявить себя на проекте и герои нового времени, блогеры и тиктокеры Валя Карнавал, Кирилл Колесников, Ксения Прокофьева, Маргарита Дьяченкова, Никита Шкоркин… Таким образом, зрителям любой возрастной категории будет за кого поболеть.

Мсье Карантин

Как известно, героям шоу необходимо добыть сокровища форта старинной военной постройки, возведенной по указу Наполеона и расположенной на французском побережье. Для этого нужно добыть ключи, разгадать подсказки, пройти множество сложнейших испытаний. Однако в этом сезоне испытания начались для участников и членов съемочной группы еще до попадания на территорию форта: дело в том, что всем, кто въезжает из России во Францию, необходимо отсидеть десятидневный карантин.

Страна Бальзака и Стендаля для наших туристов по-прежнему закрыта, и пусть для всех, кто причастен к работе над шоу, сделали исключение, карантина избежать не удалось. Более того, участников пришлось раскидать по нескольким разным отелям на атлантическом побережье — всему виной День взятия Бастилии, на который выпал старт съемок и из-за которого многие отели были забронированы собравшимися отдохнуть французами. Гостям из России, кстати, разрешали выходить на прогулки (строго по одному!) с 10.00 до 12.00 — на таких же условиях отбывали карантин российские журналисты и кинематографисты, приехавшие на закончившийся недавно Каннский фестиваль (подробнее о фестивале — стр. 27).

«Сложнее всего для меня то, что пришлось мало двигаться — обычно я прохожу десять, а то и все двадцать километров в день, — признался Прохор Шаляпин. — Но ради детской мечты готов был и карантин отсидеть, и отменить все планы».

Пошел ли карантин Прохору на пользу и сумела ли его команда добраться до сокровищ, мы узнаем в новом телесезоне — свежие выпуски «Форта Боярд» покажут на канале СТС.

Мы верим твердо в героев форта

Если во Франции шоу стартовало в 1990 году, то российскую версию «Форта Боярд» зрители увидели в 1998 году. Первыми ведущими были Леонид Парфенов и Елена Ханга, затем проект вели Сергей Брилев, Яна Батыршина, Леонид Ярмольник, Оксана Федорова, Екатерина Коновалова, Елена Корикова, Николай Валуев, Анна Ардова и Сергей Шнуров.

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