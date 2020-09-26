«Полный блэкаут»: стеклянные шары, панические атаки и разбитые яйца

«Я не трус, но я боюсь» — эта крылатая фраза может стать девизом для многих из тех, кто рискнул принять участие в шоу «Полный блэкаут». Потому что храбриться под светом софитов — одно, а сохранять хладнокровие в кромешной темноте — совсем другое. Правда, среди участников очередного выпуска нового остросюжетного проекта канала СТС есть и те, кто умудрялся сохранять спокойствие даже в экстремальных условиях.

— Да, я немного потерялся и опешил от этой темноты, — признается актер и телеведущий Иван Чуйков. — Но когда подошел человек и аккуратно тронул за плечо, я не испугался, потому что он явно не собирался бить меня электрошокером. Он пришел с миром, а не с негативом.

Конечно, Иван прав — на семейном канале, которым, как известно, является СТС, ни о каких электрошокерах и речи быть не может. Но все же понервничать создатели «Полного блэкаута» своих героев заставят. Тем более что даже у самых рассудительных и психологически устойчивых есть слабые места.

— У каждой фобии есть предыстория, причинно-следственная связь, и у меня она очень сильная — от укуса змеи умер брат, — вспоминает Иван Чуйков. — И поэтому с детства у меня дикая боязнь змей, пауков, скорпионов — все это приводит к паническим атакам.

Лучшая защита от страхов, фобий и панических атак — юмор, и это отлично знает самый эмоциональный спортивный комментатор страны Дмитрий Губерниев. Рассуждая о том, какие испытания могут ждать его в «Полном блэкауте», Дмитрий старался перевести все в комедийную плоскость: «Идеальный конкурс для меня — ощупывать женскую грудь, но такого не будет, к сожалению. Наверняка придется ощупывать грудь змеи… Но главное — не нащупать грудь Светлакова!»

Что ж, авторы проекта наверняка учтут пожелание Губерниева и сделают так, чтобы ведущий шоу Сергей Светлаков находился от Дмитрия на почтительном расстоянии. А вот что касается змей и возможных встреч с ними, то тут, конечно, никто и ничего не обещает.

Судите сами: в одном из испытаний ближайшего выпуска за пять минут надо отгадать, что находится в коробках. Может в этих коробках оказаться змея или паук? Конечно, почему нет?

В другом конкурсе участники должны определить, что падает им на голову, пока их головы находятся в стеклянном шаре. И тут, сами понимаете, на макушку может свалиться что угодно.

Чуть менее жутким, но не менее увлекательным выглядит третье задание ближайшего выпуска: необходимо в темном тоннеле за 10 минут собрать и сохранить целыми как можно больше яиц. Сделать это совсем непросто, особенно с учетом того, что в тоннеле в этот момент, помимо участника, будет находиться кто-то еще.

Решать все эти непростые задачки вместе с Дмитрием Губерниевым и Иваном Чуйковым в новом выпуске «Полного блэкаута» будут видеоблогер Гурам «Грузин» Нармания и танцор Дмитрий «Пухляш» Красилов (тот самый колоритный толстяк из клипа Uno группы Little Big).

«Полный блэкаут»

27 сентября, 17.00 СТС